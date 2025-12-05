Queda desierta la convocatoria para la nueva dirección del Festival de Música de Canarias

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha informado de que la convocatoria pública para seleccionar la nueva dirección del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) ha quedado desierta. Así lo ha resuelto, por unanimidad, el Consejo de Administración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), tras analizar la propuesta elevada por la comisión evaluadora del proceso.

Dicha comisión, integrada por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito musical y cultural, concluyó que los proyectos presentados no cumplían con los requisitos de idoneidad necesarios para afrontar los retos actuales y futuros del festival. En su informe final, los miembros recomendaron ajustar diversos aspectos de cara a futuras convocatorias. El procedimiento se ha desarrollado bajo principios de transparencia, rigor técnico y respeto institucional.

La comisión evaluadora estuvo conformada por Víctor Pablo Pérez, Clara Marrero, Celso Andrés Albelo, Carmen Cruz, Jorge Perdigón, José Luis Rivero, Tilman Kuttenkeuler y Laura Vega.

Ante esta decisión, la Consejería abrirá un nuevo proceso de análisis para establecer cómo se definirá próximamente la dirección artística del festival. El objetivo es resolverlo con la mayor celeridad posible y conforme a la normativa vigente.

Mientras tanto, la consejera Migdalia Machín ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “La edición de 2026 del Festival de Música de Canarias está completamente garantizada. La programación ya estaba diseñada y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural la ejecutará con total solvencia, como viene haciendo en cada edición”.

La programación de la 42ª edición del FIMC, prevista para 2026, se encuentra cerrada gracias al trabajo realizado por el anterior director, Jorge Perdigón, quien continúa vinculado al proyecto como asesor artístico. Esta planificación permitirá ejecutar el programa sin alteraciones.

Desde el ICDC se ha agradecido públicamente el interés y la dedicación mostrada por todas las personas que presentaron su candidatura, tanto del ámbito canario como nacional e internacional. La Consejería trabaja ya con previsión en la programación de la edición de 2027, con el objetivo de garantizar la estabilidad, coherencia y proyección internacional del Festival de Música de Canarias a medio plazo.