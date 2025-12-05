Ramón Chesa: «La arquitectura actual cambió en especial tras la pandemia»

¿Cómo cree que ha evolucionado la profesión de arquitecto en estos 50 años?

Desde el año 75 en que comencé a ejercer profesionalmente, ésta se caracterizaba porque el cliente era promotor privado con inversiones de obras de mediana entidad, excepto en las zonas turísticas. Desde 2008 a 2015 el proceso de arquitectura quedó estancado por la crisis habida, desapareciendo prácticamente la clientela de promotores locales. La aparición de grandes inmobiliarias nacionales en su mayoría desde el 2015 son las que ha movido el mercado inmobiliario desde entonces. La arquitectura en la actualidad nada tiene que ver con la proyectada hace 40 años, no sólo por las nuevas exigencias del Código Técnico y otras normas, sino por la propia demanda de la sociedad actual, en especial tras la pandemia recientemente superada.

Entonces se trabajaba mejor antes, me imagino.

En el inicio profesional la actuación era más cómoda, ya que existía una mayor consideración al profesional de la arquitectura. A partir de la liberación de los honorarios profesionales, y con la gran cantidad de colegiados salidos de la actual Escuela de Arquitectura, el trabajo profesional ha quedado resentido, a mi juicio. Muchos profesionales trabajan por subsistencia y los honorarios profesionales a veces quedan sometidos a una especie de subasta a la baja. Esto merma la calidad profesional, en cualquier caso. En este sentido, la Administración juega con estos conceptos premiando las ofertas a la baja en cualquier concurso, con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo.

Pero creo que esto ha sido consustancial con todas las profesiones. Los abogados cuentan algo parecido.

No obstante, lo expresado anteriormente no quita para que exista un nivel mayor de definición y mejora en los proyectos que se ejecutan en la actualidad.

¿Cuáles considera que han sido los trabajas más importantes que su despacho Chesa y Mena Arquitectos ha realizado en estas 5 décadas de trabajo?

Hemos trabajado en el campo privado y de obra pública. Como ejemplo de obra pública hemos proyectado la Jefatura Superior de Policía, Edificios de Juzgados, Colegios, Paseo Peatonal de las Canteras y Puntilla-Confital, etc. En obra privada muchos edificios residenciales, Centros Comerciales y Hoteles como la remodelación Arrecife Gran Hotel, y rehabilitaciones varias en casco histórico.

¿Se está cuidando la estética a la hora de construir?

Los arquitectos doy por hecho que trabajan con el ánimo de obtener la mejor arquitectura que se pueda conseguir. No obstante, hay veces que la limitación de presupuestos o del promotor te condiciona mucho, pero eso no quita que la buena arquitectura, aunque sea sencilla, se pueda conseguir. No va en función solo evidentemente de un presupuesto. Creo que hay gente joven que está trabajando muy bien y con mejores resultados, independientemente de las presiones que puedan hacer las promotoras inmobiliarias, por circunstancias económicas que obligan y con las cuales muchas veces no estás de acuerdo, ahí está el problema ético de cada cual.

¿Cómo ve el futuro de la arquitectura?

No creo que haya grandes cambios. La modificación se ha podido apreciar desde el 2010 o 2012, y a partir de la pandemia se exigen unos estándares de confort mejores. Se vuelve a recuperar el concepto de la utilidad de la terraza abierta, ya que proliferaban como habituales las terrazas cerradas con el fin de obtener unos escasos metros cuadrados más de vivienda, de manera errónea, dando resultados formales lamentables de fachadas en la imagen de la ciudad. Las exigencias de una vivienda con mejores soluciones de iluminación natural, ventilación cruzada, ahorro energético, etc. ya es una necesidad obligada en cualquier caso.

¿Se refiere a las viviendas antiguas de amplias habitaciones y altos techos?

Esa es una arquitectura histórica que no tiene nada que ver con la mala arquitectura que se hizo en los años 60, 70, 80. En esos años la arquitectura era de consumo rápido por la gran demanda de vivienda. Los promotores en esa época eran pequeños contratistas, en su mayoría, que producían obra rápida para vender. Había que sacar al mercado productos de viviendas relativamente económicas, sin mayores exigencias estéticas, así veíamos la misma edificación formalmente repetida en veinte sitios distintos, en situaciones diversas. La arquitectura no se estudiaba para cada lugar, sin mayores cotas de compromiso estético y ético.

¿Y qué ejemplos hay de eso en la ciudad?

Hay muchas partes de Alcaravaneras, de Mesa y López, etc. Aunque esto es una opinión personal.

¿Hay alguna característica de la arquitectura que se hace ahora en Canarias?

Es internacional, como en cualquier sitio de Europa. Una arquitectura con los parámetros y exigencias actuales.

¿Seguiría otros 50 años al frente de su estudio?

Por supuesto. Me encanta mi trabajo. Es lo mejor que te puede pasar, poder trabajar toda tu vida en lo que te gusta. Y eso es lo que me sucede a mí con la arquitectura