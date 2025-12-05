La superbanda La Cosecha del Folk exhibe en Arucas la nueva fusión celta

Una superbanda, formada por once músicos, exhibirá el próximo lunes, 8 de diciembre a las 20.00 horas, en la plaza de San Juan de Arucas, las nuevas tendencias de la música celta y su fusión con otros géneros. Se trata del punto culminante del XVIII Festival Folk Canarias que, desde el pasado 21 de noviembre se celebra de forma itinerante entre Tenerife y Gran Canaria. En esta ocasión saldrá al escenario La Cosecha del Folk, una travesía musical que fusiona la esencia de los aires celtas con la vitalidad creativa de las músicas que abrazan las orillas del Atlántico, desplegando una paleta sonora que se extiende desde África hasta Irlanda. El espectáculo propone un encuentro donde ritmos ancestrales, melodías célticas, ecos insulares y matices africanos se entrelazan para dibujar un paisaje común tejido por el océano.

Elenco

Sobre el escenario, esta experiencia cobra vida gracias a un elenco de artistas que aporta una riqueza tímbrica excepcional: Dave Tinnemans (handpan), Aridane Hernández (kora), Daniela Pérez (flauta travesera), Cristian Suárez (tin whistle, flautín y flauta travesera), Paola Calzada (viola), Miguel Afonso (acordeón), Víctor Batista (zanfona, bodhrán, cuatro puertorriqueño y voz), Alberto González (timple), Gonzalo Macías (guitarra), Abraham Ramos Chodo (bajo) y Oriel Ray Montero (batería y percusiones tradicionales). En este cruce de influencias, La Cosecha del Folk ofrecerá una experiencia vibrante y emocional, capaz de transportar al público a través de culturas hermanas que comparten mar, historia y espíritu. En palabras de su director, Miguel Afonso, La cosecha del folk es «un apartado del festival que hacemos cada tres ediciones en donde reunimos a distintos músicos en un mismo escenario y la del lunes será la segunda ocasión». Cada músico interpretará dos temas propios acompañados por el resto de integrantes». Una noche para escuchar cómo el Atlántico «suena, respira y conecta mundos distintos en la Plaza de San Juan».

Tras esta nueva cita, la tercera tras dos conciertos celebrados en Las Palmas de Gran Canaria y La Aldea, el festival se trasladará a Tenerife con otros dos eventos interesantes. El primero será el próximo viernes en Güímar con Luis y Pedro Pastor. Y el siguiente en Arona con Aljibe Folk.