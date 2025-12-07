Los artefactos imposibles de Irene León aterrizan en la capital

La artista multidisciplinar Irene León (1985) inaugura el próximo 11 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario, su muestra titulada Objetópolis, una exposición en la que la creadora exhibe sus singulares artefactos imposibles en los que conviven lo orgánico y lo mecánico. «Pienso esta exposición como un atlas de invenciones poéticas, un archivo de máquinas imposibles que hablan de creatividad, memoria, infancia y naturaleza en diálogo con la técnica», explica la artista.

La también muralista e ilustradora desarrolla su trabajo explorando la interacción entre la naturaleza, la ingeniería y la memoria de los objetos. A través de la fusión y descontextualización de piezas antiguas, crea artefactos de conciencia: vehículos imposibles, máquinas poéticas y dispositivos simbólicos que invitan a imaginar nuevas formas de habitar el mundo. Los artefactos que ahora presenta en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario desafían la lógica convencional y proponen una realidad donde la ingeniería, la naturaleza y la preservación de la vida trabajan en sincronía.

En Objetópolis, los objetos creados por León no solo adquieren una nueva función estética, sino que cada obra se transforma en una metáfora viva.

«Se trata de piezas olvidadas que renacen convertidas en vehículos, máquinas, refugios y artefactos, explorando la actitud lúdica de la infancia, la imaginación, el juego, la poética de lo cotidiano y la posibilidad de inventar nuevos futuros con lo que otros desechan», añade.

León, que ha participado en proyectos expositivos y colaborativos a nivel nacional e internacional, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Dakar, Berlín, Lisboa, Oslo y Estocolmo, entre otras, desplegará con motivo de su muestra una serie de actividades complementarias.

Así, el día 16 de diciembre, a las 10.00 horas, ofrecerá una visita guiada a la mencionada sala para escolares que será completada con otra prevista a las 18.00 horas para el público general. Asimismo, llevará a cabo el taller Objetópolis, atlas de invenciones poéticas el día 18 de diciembre, a las 17.30 horas, en el que sus participantes podrán acercarse a mirar los objetos cotidianos desde la imaginación y el juego.