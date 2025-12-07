Bienvenido Mr. Leaper

Con no poca sorpresa, incluso por parte de algún abonado, el anunciado John Wilson – uno de los más destacados directores británicos del momento – resulta que no dirigió el ahora comentado octavo abono de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Por qué? Entre las virtudes de la Fundación OFGC no se encuentra la comunicación – recuérdese el reciente caso Fernando Palacios – y así de tapadillo, sin notas de prensa ni promoción apareció el antaño titular Adrian Leaper, británico también, como otra rareza, porque nuestra orquesta no suele volver a invitar a su antiguos directores titulares como costumbre.

Lo cierto es que Leaper consiguió la mejor prestación del conjunto sinfónico en lo que llevamos de temporada. Se notó una orquesta muy trabajada en ideas, articulación, equilibrio, planos, en fin, muy conjuntada y con un sonido de calidad, suntuoso, muy empastado y de la que logró una musicalidad natural de alto nivel sin acudir a excentricidades.

No lo tenía fácil en una obra como la Sinfonía de Elgar, música victoriana en su versión auténtica, que ha envejecido mal, con muy poca variedad colorística que ofrecer, amazacotada, llena de transiciones vacuas y falta de unidad. La obra se hace pesada y larga. El Maestro Leaper limó aristas con los temas a su disposición para dar aliento de gran fraseo al insulso Adagio – ausente de todo sentimentalismo - al que le sacó mucho partido. Consiguió del descomunal primer movimiento coherencia y tensión, que no es poco, al mismo tiempo que orden clarificador, buena gama de dinámicas sin forzar el conjunto y detalles muy bien ejecutados como el paso del segundo movimiento al Adagio así como la reexposición y fulgor del Allegro final. Hizo que una obra que suena vetusta tuviera calidez, amalgamando ese poco de Brahms, Wagner, Franck e incluso Mahler, como un todo aunque desprovista de lo que inevitablemente no tiene, emoción.

En la primera parte del concierto deslumbró un increíble y brillante James Ehnes al violín interpretando el infrecuente concierto de Britten (1939). Esta sí, obra de su tiempo, sombría, que se mira en el desalentador espejo del concierto de Alban Berg y del inquietante momento entre guerras y muestra ya a un joven Britten con su singular visión tímbrica de la orquesta, el inicio del timbal y plato, los dos piccolos en el Vivace o los trombones acompañando al solista al inicio del tercero. Ehnes, con un sonido de notable volumen manejó con flexibilidad y destilado sonido su Stradivarius Marsick haciendo un alarde de virtuosismo no sólo por su ejecución técnica sin mácula, es que además el canadiense es un artista de recursos expresivos infinitos. De lírico fraseo en el inicio fue coloreando de manera dramática el primer movimiento con apasionamiento hasta llegar al frenético Vivace en el que, sarcástico antes que fiero, hizo una cadencia de alto voltaje emocional. No se guardó nada y le sacó absolutamente todo a su instrumento al que en el Passacaglia final refinó su bello sonido palpitante en sombrío y acongojante.

Mereció más aplauso, quizá debido a lo poco conocido del repertorio, y aún así nos deleitó con una concentrada y limpia versión del Adagio de la primera sonata de Bach. El acompañamiento de Leaper tuvo empeño, virtuosismo y buena letra. La orquesta sonó genial y no desaprovechó sus momentos como la exposición lírica y contenida del primer tema en tutti o la sexta variación del Passacaglia, rotunda y a la par equilibrada. Este hombre sí que es balsámico para los oídos.