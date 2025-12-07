Generación del 21, el colectivo de jóvenes artistas de Canarias que busca nuevas voces para sus proyectos

Poesía recitada con música en directo, escribirse versos de escritoras canarias en la piel, publicar un EP en honor a Pino Ojeda, inaugurar una exposición para poner el foco en el modelo turístico de Canarias: estas son algunas de las cosas que han hecho los jóvenes de Generación del 21, un grupo de artistas de las Islas que unió fuerzas en 2024 y que ahora abre convocatoria en busca de personas de entre 20 y 30 años para combinar talentos en proyectos colaborativos.

Un llamado para que los creadores y creadoras del Archipiélago envíen sus portfolios artísticos (hasta el 21 de diciembre, al correo generacion21.g21@gmail.com) y tengan la oportunidad de dar a conocer su arte y su sensibilidad, sacando del cajón sus canciones, cuadros, poemas, ilustraciones, guiones, fotografías o lo que se tercie, para formar parte de algo más grande, una mezcla de voces jóvenes que se alzan para «defender la identidad canaria y la tradición», en palabras de una de sus integrantes, la poeta Paula Suárez.

«No es una tradición arcaica, por así decirlo, anclada en el folclore, sino que intentamos reivindicar que no todo lo viejo es mejor y que siguen haciéndose cosas en Canarias con un peso importante y con una relevancia», reflexiona Suárez.

Además de esta filosofía, otro de los pilares de Generación del 21 es el arte disciplinar. «Intentamos combinar siempre la poesía con la música, con la pintura, con las ilustraciones, con el teatro, hacer algo más colectivo. Lo más importante es que creamos a partir de la colectividad», explica la poeta.

Al nombre de Suárez se suman los de Adriana Medina, Xavi Suárez, Helena con H, Ana Falcón, Sofía Pérez, Mararía González, Miguel Ángel Marrero, Joaquín Padrón, Adrián Vega, Andrea García, Sandra González, Paula Pérez, Gabriel Meneses, Ariadna Alemán, Jorge Quintana y Ana González, un conjunto de músicos, compositoras, actores, ilustradoras, escritores, cantantes o fotógrafas, que dieron sus primeros pasos para juntarse en el Instituto Pérez Galdós.

«¿Autodenominarse generación no es una flipadera importante?», se plantea uno de los integrantes de este grupo artístico multidisciplinar en un vídeo con toques de humor en el que dan a conocer su proyecto en redes. «Bueno, un poquito. Pero es así porque muchos nos conocimos en 2021, y luego nos juntamos en la facultad», le responde la voz en off de una de sus compañeras.

«Compartíamos poemas o alguna canción, pero era algo individual», explica Suárez. Entre versos y acordes, un día surgió la idea de hacer un recital que uniera poesía y música. Luego alguien propuso que entrara una persona y actuara. Y así, se fueron sumando nombres hasta que aquel entusiasmo tomó forma. Se sentaron en enero de 2024 y dijeron que sí a lo que llevaban tiempo imaginando.

Fue en junio de ese mismo año cuando presentaron su proyecto conjunto en el Castillo de Mata, arropados por el verseador Yeray Rodríguez, al que definen como su «padrino», y por la escritora Elsa López, un encuentro «lleno de emociones en que se unieron la poesía, el teatro, la música, la danza y la pintura» al que dieron forma después de meses de ensayos y trabajo duro.

En 2025, han desarrollado iniciativas como la exposición Postales de la ausencia, que se convirtió en una de sus obras más queridas. «Nos costó sudor y lágrimas», confiesa Suárez. A través de la muestra, el grupo de jóvenes artistas criticó el modelo turístico de las Islas y persiguió el objetivo de buscar un relato que conectara paisaje, memoria y vida cotidiana.

Más tarde llegó Déjame ser mi propio testimonio. Historias de brujas, creada con la Fundación Ochosílabas, proyecto en el que el pintor Felo Monzón Benítez llenó cuerpos con versos de autoras canarias para después fotografiarlos, con la intención de «concienciar sobre la importancia de escuchar las voces femeninas que están en los rincones nublados de la literatura», en palabras de Generación del 21.

Este año también han presentado proyectos como Nadie sabe por qué lloran los poetas en el Teatro Víctor Jara, en el marco del ESPAL (Encuentro de Solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica), codo con codo con Rodríguez y, actualmente se encuentran trabajando en la grabación de un podcast, que verá la luz en marzo bajo el título De cháchara, y contará con la presencia de artistas del panorama canario como los escritores Daniel María o Elena Correa o la timplista Julia Rodríguez.

Tras consolidarse, ahora buscan ayudar al impulso de otros proyectos a través de sus facetas artísticas, creando una red que sirva de refugio y altavoz. Una forma de tender puentes y ofrecer lo que saben hacer y aprender de quienes se sumen. «Tenemos la sensación de que siempre se escuchan las mismas voces», reflexiona Suárez. «Nosotros queremos abrir espacio a quienes tengan ganas de hacer cosas nuevas». Con esa intención lanzan su convocatoria, confiados en que haya jóvenes dispuestos a unirse a este movimiento que nació casi por intuición y que hoy se ha convertido en un punto de encuentro para quienes quieren crear desde Canarias y para Canarias.