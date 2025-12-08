Cristina Mahelo, música que suena a patrimonio vivo y crítica social con 'En tiempos de magua'

«¿Qué noticias trae el viento? ¿Por qué una ley me prohíbe acurrucarme en tu seno?», se pregunta Cristina Mahelo en su tema La Aulaga, en un canto que parece dirigirse a los pliegues de una isla, a sus recovecos cada vez más expuestos.

«Les molesta que nos hayamos dado cuenta de que tenemos que reservar la ternura para nosotras. Claro que éramos un pueblo amable. Pero mis amigas se fueron. Pero me quedé sin trabajo. Pero volví a casa de mi madre. Pero no queda hueco en el charco para mi toalla nivea del 2007 comida por el sol. Y entonces nos inventamos un hueco en la roca para hablar de todo esto», escribió la artista canaria, como si ella misma se respondiera, en sus notas del móvil, el pasado 21 de noviembre.

Este «hueco en la roca» es En tiempos de magua, un proyecto musical que es como una grieta a la que asomarse a mirar el territorio, «la conclusión de años en búsqueda de un sonido y de una identidad», en palabras de la artista.

Un sonido que nace donde ella nació: en el campo, entre canciones de pueblo y la televisión de los 2000, con Disney Channel y sus episodios de Hannah Montana de fondo. Con una infancia que produce nostalgia y una adultez que entiende que cuidar su legado también puede hacerse sobre las tablas, desde un escenario con una cristalera acompañada de plantas desde donde se ve el mar, como en Sala Faro.

Junto a los tambores de Belén Álvarez Doreste (Lajalada), el pasado 30 de noviembre el espacio acogió la que denomina como su «jam más folclórica», con Mahelo entonando letras que abrazan el patrimonio vivo y la crítica social. «No estoy rescatando nada, porque creo que la palabra rescate habla desde la ignorancia, de no conocer todas las voces que no hemos llegado a escuchar pero han estado trayéndonos el patrimonio hasta nuestros días», reivindica.

Una vorágine

La artista, que evita «romantizar tiempos pasados», es consciente de que la sociedad está sumida, en sus palabras, «en una vorágine tan hipercapitalizada y tan fuera de nuestro control que da miedo la incertidumbre».

Frente a esa velocidad y esa falta de certezas que lo arrasan todo, Mahelo presenta una música que reclama pausa y manos juntas que se colocan en la espalda: «Me da nostalgia el ritmo del pasado, que permitía generar oficios artesanales o que la comunidad se uniera en torno a una mesa», confiesa.

Crítica social

A esta añoranza se superpone la crítica social, algo que la artista llevaba dentro mucho antes de componer. «La crítica social viene antes que la creación musical», asegura. Ser mujer, canaria, de clase obrera y del medio rural determinó su mirada desde muy pronto, entre asambleas, debates, espacios autogestionados y calles que se quejan. «Había una respuesta colectiva a los malestares. Y esa colectividad te cura, porque te entiendes a ti misma», explica. Por eso sus letras buscan acompañar: «Los espacios de ocio también son para que las precarias salgamos de nuestra jornada y sentirnos representadas en las letras».

Generación "perdida"

Entre líneas, Mahelo habla en sus letras de gentrificación, de vivienda, de modelo turístico, de dignidad. «Somos una generación un poco perdida entre el mundo que heredamos y el que supuestamente íbamos a acceder y no existe», reflexiona. «Necesitamos vivir dignamente en el lugar en el que queremos vivir y como no tenemos acceso a esa dignidad, hay una necesidad muy grande de ponerle palabras y música», añade.

Equilibrio

Otro de los puntos a destacar de su trabajo es que la mezcla entre folclore y contemporáneo que hay en En tiempos de magua no se puede medir en porcentajes. «El equilibrio está en no pensar que exista ese equilibrio. No he intentado falsear nada que no saliera orgánicamente», confiesa Mahelo, que además de trabajar con Lajalada en este viaje sonoro, también lo ha hecho con Bliss, del proyecto Ácido Folclórico, a ritmo de tecno, en una especie de cara B nacida en la residencia artística La Reposera, donde estuvo el pasado mes de junio.

Todo ello conforma un proyecto que se está mostrando al público con la misma calma con la que fue creado, canción a canción. «Al ser autogestionado y emergente, es mejor sacar tema a tema», explica. Ya hay cuatro temas en la calle y el proyecto completo verá la luz en 2026, aunque en directo ya lo interpreta entero.

Este diciembre, Mahelo estará de encuentro en encuentro, no tanto en conciertos al uso como en actos y celebraciones culturales: el 9 de diciembre en Tenerife, en un evento del Gobierno de Canarias sobre memoria democrática, en el cierre del proyecto de la asociación Rayuela, o en Gran Canaria, en el aniversario de Café d' Espacio.

En tiempos de magua reconoce la nostalgia y la transforma en movimiento, en música, en ritmos que se comparten en una sala o sobre un escenario. Porque solo quien sabe de dónde viene puede cantar, con claridad, hacia dónde quiere ir.