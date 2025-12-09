Pepe Dámaso celebra su 92 cumpleaños rodeado de amigos

Pepe Dámaso celebró ayer su 92 cumpleaños rodeado de sus amigos más cercanos en el salón que lleva su nombre en el Real Club Náutico de Gran Canaria y que preside un mural suyo realizado hace 62 años. «Me he convertido en un gurú y estoy más feliz que nunca porque todos saben que mi legado son mis amigos», señaló desde el principio. «He llegado a los 92 años, y este es el gran cumpleaños de mi vida, y mira que los he celebrado en Nueva York con César Manrique, en Toledo, Madrid, Agaete o Lanzarote, pero el más importante es el este con ustedes». El artista, que conserva una lucidez y frescura dignas de admiración, quiso dar las gracias al Real Club Náutico, asegurando que ha conocido a todos sus presidentes. «He celebrado los cincuenta, después los sesenta y luego los setenta, pero hacerlo con mis amigos de cara a cara es una maravilla».

Su Agaete natal

También recordó a su municipio natal. «La ONU solo ha dado dos premios en España uno en La Rioja y otro en Agaete por su café, las nieves, el valle, la arquitectura, el patrimonio y por Pepe Dámaso», añadió con las risas generalizadas. Tras saludar directamente a los amigos que estaban presentes en el homenaje, el artista continuó asegurando que «el humanismo, la ternura, el cariño y la identidad, el patrimonio, son importantes, pero el arte recompensa a los artistas y mis amigos son los creadores». Y añadió que «el ser humano es en si mismo creador por el espíritu y por la belleza se llega a una verdad que me ha mantenido a mí vivo ya que el arte cura».

Bienvenida

Abrió el presidente del Club Náutico de Gran Canaria, Pity Sánchez que dio la bienvenida y dio paso a la presidenta de Cultura María Dolores Sánchez Méndez que hizo un recorrido por la trayectoria de Pepe Dámaso y señaló que este «homenaje lleva el cariño y el alma de Canarias». Lego habló Carlos Javier Delgado Mujica, doctorando de la ULPGC, que escribió en 2024 El artista transitable: la obra de Pepe Dámaso en los espacios públicos y privados de Canarias. «Su trabajo va a estar en el imaginario colectivo, es el paradigma de que el arte no tiene un límite en el tiempo». Y siguió el escultor Manolo González que recordó como Pepe Dámaso ha mantenido una carrera autónoma y que su figura siempre será un referente para todos».

Asistentes

Entre los presentes se encontraban el jefe del Arsenal de Las Palmas Carlos María Garau Pérez-Crespo; el presidente del Real Club de Golf de Las Palmas, Salvador Cuyás Morales; la directiva de Cultura del Real Club Victoria Fátima Armas Santana; el coronel delegado especial de Isfas en Canarias, Jose Luis Gómez Campaña; el presidente Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, Miguel Ángel Adam Muñoz; la presidenta de Charter 100, Nardy Barrios; la política Josefa Luzardo; el diseñador Alberto Trujillo; el doctor de la Universidad de La Laguna, cronista oficial e hijo predilecto de Gáldar Juan Sebastián López García; la ensayista y escritora española María del Carmen Reina Jiménez; el galerista Joan Guaita; el director de la Biblioteca del Museo Canario Juan Ramón Gómez-Pamo o el profesor, poeta y escritor Jose Antonio Godoy, entre otros.