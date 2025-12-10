'Faycán', la ópera «universal» con precios inclusivos que aterriza en el Teatro Pérez Galdós

José Carlos Campos cogió hace tres años el libro de Faycán, del escritor canario Víctor Doreste, de una estantería en casa de su suegra y se lo llevó a unas vacaciones a Tejeda. Se lo terminó en una piscina, con lagrimones en los ojos y el interior removido. «Uy, aquí ha pasado algo», pensó. Y ese algo se transformó en una idea que hoy es una realidad: la ópera Faycán, que los días 12 y 13 de diciembre a las 20.00 horas se subirá a las tablas del Teatro Pérez Galdós en un estreno absoluto coproducido por Bypass Teatro y VanBonn.

Campos, director de escena del montaje, recuerda con nitidez el momento en el que la novela lo atrapó. Al cerrar el libro, tuvo la sensación de estar ante una obra que exigía un salto al escenario. «Me removió mucho. Siendo una historia tan localista, que sucede justo aquí, siendo algo tan nuestro, me pareció profundamente universal. Hablaba de la trascendencia, del significado de vivir, de la libertad», explica.

Faycán es un montaje que no solo busca emocionar desde las tablas, sino que pretende ampliar el registro de personas que puedan sentir la llamada de la ópera. Este fue, en palabras de Campos, uno de los pilares principales del proyecto desde el primer día. «Tenemos un compromiso fuerte con la cultura y con desclasificarla. Queremos hacer una cultura inclusiva y para todos, empezando por los más pequeños y los jóvenes, para crear un caldo de cultivo de gente que pueda cambiar nuestra sociedad», explica. Para lograrlo, hubo que romper una barrera histórica: el precio.

«La ópera es un género históricamente asociado a la élite y nosotros queremos llevarla a todo el mundo», señala Campos. Por eso decidieron ajustar el importe de las entradas, que se pueden conseguir desde 10,20 euros en la web del Teatro Pérez Galdós.

La trama

Un viaje por las diferentes etapas de la vida -y a través de diferentes lugares de Las Palmas de Gran Canaria- es lo que da forma a los tres actos que componen la ópera: «En el primero, vemos a los perros jóvenes, vitales, con ganas de comerse el mundo, soñando con una realidad utópica en la que los bienes se repartan a partes iguales. En el segundo, Cataleja se va quedando ciega, Marquesa, la perra rica, vuelve con su amo… y todos van entrando en su propia madurez», describe, haciendo alusión a los distintos personajes del montaje. Por último, en el tercer acto, llega el ocaso, momento que llevará al protagonista a donde menos espera terminar.

Así, la historia arranca con Faycán -interpretado por el tenor Manuel Gómez Ruiz- y su pandilla de perros vagabundos que bromean y persiguen gatos, con Marquesa acercándose para darles lecciones de caza y revelando que ha huido de su dueño, cansada de que la tratara como a una humana. El grupo la acoge a pesar de las diferencias y el resto de integrantes se presenta: Cataleja, Rebenque, Linda y Nerón, que relata cómo también escapó tras ser adiestrado para pelear.

Verso y música

Convertir la novela en libreto fue un ejercicio de precisión y supuso uno de los mayores desafíos a afrontar en el proceso de creación de la ópera. «Tuvimos que condensar mucho. La novela está narrada en primera persona por Faycán. Si la hiciéramos literal sería un monólogo de diez horas. Seleccionamos con el máximo respeto posible el texto de Víctor Doreste y lo pusimos en boca de varios personajes, y en tiempo actual. Además, convertí varias partes de la prosa en verso, para que fueran más melódicas. Y Ernesto Mateo transformó ese verso en música», explica el director de escena.

Un resultado que, en ocasiones, se desliza por registros inesperados y que, en palabras de Campos, tiene «partes melódicas que toman referencias del blues o del tango».

La escenografía

La escenografía, construida alrededor de la escalinata de la plaza de Santa Ana, se convierte en un personaje más. «La escalinata es el elemento fijo. En el primer acto se convierte en las casas del risco y en el barranco del Guiniguada. En el segundo, en la parte baja del Puente de Piedra y del Puente de Palo. En el tercero, en la azotea y en la cueva de Cicerona, una perra vieja y sabia a la que van a visitar», detalla Campos.

«Es tan grande que no la podíamos montar en la sala de ensayo. Trabajamos con tiritas en el suelo y con los elementos que podíamos transportar. Solo una semana y media antes del estreno la vimos completa», añade.

El pasado 10 de noviembre, comenzaron los ensayos en el Teatro Pérez Galdós donde, durante estos días previos al estreno, se están puliendo los últimos detalles del montaje. «Tuvimos un encuentro precioso, un ensayo abierto al público. Vinieron Carmen Márquez, profesora de la ULPGC, y los sobrinos nietos de Víctor Doreste. Fue muy emocionante. Márquez nos alumbró un poco más sobre la figura de Víctor y su genialidad», recuerda Gómez Ruiz.

«Para mí está siendo un reto apasionante, porque es una ópera en la que tengo que dar vida a tres etapas distintas de un mismo personaje», relata el tenor, para el que la evolución emocional de Faycán se vuelve una tarea física. «En el primer acto es joven, vigoroso. En el segundo está en la edad adulta, empieza a cuestionarse la vida, la identidad… Tengo que rejuvenecer y envejecer», añade.

A Gómez Ruiz lo acompañan sobre las tablas las mezzosopranos Belén Elvira y Blanca Valido, respectivamente, Cicerona y Cataleja, y el barítono Fernando Campero que da vida a Rebenque. También la italiana Chiara Salerno, que interpreta a Marquesa, la soprano Beatriz Díaz, que es Linda, el tenor Gabriel Álvarez, que hace de Nerón y Elena Dolgikh que es Rebenquilla. Todos ellos recrean un grupo alegre e intrépido con ganas de vivir. Un grupo que sueña con ser feliz sin perder su libertad.