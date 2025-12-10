Mónica Lleó: «Mi objetivo ha sido hacer el Alonso Quesada más puro»

¿Qué diferencias fundamentales hay en este texto que presenta ahora con respecto al que representó hace quince años?

He eliminado elementos de la obra de hace quince años. En la obra original yo no actuaba y aquí hago el papel de las inglesas, aunque sea muy secundario. Tampoco aparece en el escenario una chica que estaba haciendo una tesina sobre Alonso Quesada ya que en aquella ocasión había una juego sobre presente y pasado. Todo eso lo he eliminado y me he metido yo en escena como comodín porque el que lleva el peso de la escena es Pepe Batista. Quité el violín y metí un timple. Quité toda la parte de la tesina, de la chica que hablaba por teléfono móvil porque mi objetivo ha sido hacer un Alonso Quesada lo más puro posible. Curiosamente hace dos años me entraron ganas de reponerla. Pero cuando fui a investigar nuevas cosas sobre Alonso Quesada me di cuenta que en el 2025 se celebraba su centenario, aunque yo lo iba a montar igualmente. Entonces fue cuando llamé al Cabildo y me dijeron que les parecía estupendo.

L a dramaturgia es suya, pero parte de los poemas del autor grancanario. ¿Resulta más complicado montar de esta manera la arquitectura de la obra?

Sí, la obra es mía. Pero los poemas que utilizamos son los referentes a su relación con la colonia británica. No hay que olvidar que él trabajaba para ellos Habla de su relación con los ingleses. Alonso Quesada usa la ironía para criticar la sociedad, el choque cultural y los prejuicios de la época. Realmente refleja su propia experiencia laboral en la colonia británica, pero también su admiración por el tono inglés como forma de crítica social. Son todo poemas. Pero hay dos escenas. Una sacada de Smoking Room y otra de las Crónicas de la ciudad y de la noche, pero he creado un argumento alrededor. Él está como en su oficina trabajando y todo transcurre a su alrededor.

¿En qué otros proyectos se ha centrado ahora?

Estoy haciendo una cosa que se llama La Automónica en el café bar Riga porque estoy celebrando mi 40 aniversario como profesional. La próxima función será en marzo. Son cuatro capítulos y voy por el tercero. Voy a estrenar otra cosa en el Buenos Aires Café en febrero.

Y de estos 40 años de profesión qué conclusión saca.

Que no he perdido la pasión. Que la mantengo como el primer día. Pero que tampoco he conquistado al público canario.

¿Y cuál cree que ha sido su mejor época?

Yo creo que mi mejor época la tengo ahora. ¿Cuánta gente fue a ver Tic tac, que estaba el teatro Cuyás medio vacío? ¿Cuánta gente fue a verme en el estreno de Donina Romero en el año 2000 en el Cicca, que estaba el teatro medio vacío? Mi mejor época es ahora. Soy mi propio prime como dice la juventud ahora.

¿Pero en qué sentido se ha producido ese éxito?

En el de aceptación. Aunque de producción siempre he estado pareja. Hubo una época en la que sacaba cuatro producciones por año. Y este año sacaré seis o siete. También es verdad que saco producciones de mediano formato, pero yo me encuentro con capacidad para estar cada día más contenta como actriz.

¿Cómo recuerda la sala Taliarte?

Con mucho cariño. Allí hice numerosos montajes maravillosos. Pero se cerró en el año 2010 justamente por falta de público.

¿Qué cuatro obras destacaría de su carrera?

La primera sería, por supuesto, From Canarias con amor. Espectáculo for export porque ha sido mi obra más reivindicativa, más cañera, también divertida porque era muy cabaretera, y abordaba el tema de Canarias desde un punto de vista muy original. Luego Ojo sin párpado en el cielo y Robespierre, ambas dirigida por Alejandro Giles, porque son las dos únicas cosas dramáticas que he hecho, y eran muy fuertes, muy potentes. Robespierre era un gran espectáculo pese a ser un monólogo, y yo hacía de hombre. Y 100 metres que es una obra muy bonita y muy tierna, que me gustaría volver a dirigirla. ◼