La relación de Robe y Extremoduro con Canarias: "Como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar"

Robe Iniesta (1962 - 2025), el poeta del rock español que puso alas, letra y entraña a nuestro caos, corazón y material defectuoso, referente sonoro de generaciones que conquistó a mayorías absolutas con sus himnos para ensanchar nuestras almas, se marchó este 10 de diciembre de 2025 por la vereda de atrás, tras un año lejos de los escenarios por motivos de salud y que tuvo sus últimas paradas en Canarias en noviembre de 2024.

Su voz en solitario y, sobre todo, al frente de la mítica banda Extremoduro, no solo conforma la banda sonora sentimental de legiones de seguidores que acogen la noticia de su fallecimiento en "standby", sino que, además, el de Plasencia siempre incorporó a Canarias al itinerario de las giras de la formación y de su vuelo a solas, "como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar".

Corría 1993 cuando unos jóvenes Extremoduro se subieron por primera vez a un escenario de las islas. Con su tercer disco, Deltoya (1992), bajo el brazo, debutaban en el extinto Pub La Calle, regentado por Juan Salan en Las Palmas de Gran Canaria, con dos directos programados. “No había móviles, ni internet, había fax y teléfonos fijos, y hablando con gente del gremio de la Península seguramente alguien me pasó el teléfono del primo de Robe, que era el mánager. Porque Extremoduro siempre ha sido Robe con otros músicos de sesión; de hecho, aquí vino con músicos catalanes”, rememora Salan en un artículo escrito por Diego F. Hernández en 2019 con motivo de la disolución de la band, bajo el título Extremoduro entrega las armas, “Hemos preferido dejarlo aquí: para quedarnos siempre con el recuerdo de tantos años felices, y porque nos parece lo más honesto”, anunció la formación a través de un comunicado. Y se llevó el corazón de millares de seguidores como canta en la canción A fuego hasta que, en 2015, Robe regresó con Lo que aletea en nuestras cabezas, su primer disco en solitario.

La primera visita de Extremoduro a Canarias al Pub La Calle en 1993. / LP

“¡Cabrones, todo el mundo callado y quieto!”

Pero aquel debut de Extremoduro en Canarias ya anticipaba la "dulce introducción al caos" que prestaría título al primer tema de La ley innata (2008), casi 15 años después. La enorme expectación y afluencia que desataron los artífices de Si te vas o So payaso generó una buena jarana en el local de Sargento Llagas. Y es que “en un momento dado alguien tocó uno de los amplificadores y cayeron todos como por efecto dominó. Tuve que parar y le dije a Robe que le comunicara a la gente que, o se comportaba o suspendíamos”, explica Salan. Robe soltó algo parecido a: “¡Cabrones, todo el mundo callado y quieto!”, rememora Salan.

El promotor grancanario apostó por la banda canaria Garrote Vil como anfitriones de las dos noches de Extremo. La huella del primer paso de la formación aún permanece en la memoria sonora de la isla y, como anécdota, sobresalió entre el cordón humano que formó el público grancanario alrededor del grupo el músico grancanario Alexis Neketán, hoy de vuelta a los escenarios al frente de la mítica banda Enac-Ska. “Uno tenía experiencia, y nada más verlos sabías de qué palo venían, pero el antes, los conciertos y el después fue estupendo”, recuerda Salan sobre los extremos.