Salen a la venta las entradas para los 61 conciertos del Festival de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) inició ayer, 11 de diciembre, la venta de entradas de los 61 conciertos programados en su 42 edición, que tendrá lugar del 8 de enero al 7 de febrero de 2026, con grandes artistas internacionales y algunas de las mejores orquestas del mundo. Las más de 41.000 localidades que pone a disposición del público distribuidas en los ocho territorios insulares, convierten al FIMC en un acontecimiento de estas características único en el mundo.

Organizado por el área de Cultura del Gobierno de Canarias, la presente edición del festival se presenta bajo el lema ‘Déjate atrapar por la música’, y cuenta con figuras de la música clásica como la aclamada pianista Yuja Wang, la célebre chelista Sol Gabetta, la cantaora Estrella Morente, el pianista Arcadi Volodos o directores como Pavo Järvi o Jakub Hrusa, que formarán parte de una extraordinaria edición que también contará con el talento de Martin Helmchen (piano), Vadim Repin (violín) o Emmanuel Pahud (flauta), entre otros muchos.

La inauguración de la 42 edición del FIMC correrá a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE que dará el pistoletazo de salida con un homenaje a Falla por el 150 aniversario de su nacimiento, bajo la dirección de Christoph König. Será un arranque potente al que seguirá, solo dos días más tarde, la Sinfónica de la Radio de Baviera, una de las cinco mejores del mundo, que viene a Canarias bajo la batuta de un gran director, el estonio Paavo Järvi.

También estarán formaciones tan destacadas como la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber Orchestra, la Filarmónica de Montecarlo o la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart.

Algunos protagonistas del 42FIMC / La Provincia

Y, por supuesto, las dos grandes orquestas anfitrionas: la Filarmónica de Gran Canaria, que se suma al homenaje a Falla junto a la célebre cantaora Estrella Morente, y rendirán además tributo a Ravel, con sus obras más famosas; y la Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, que actuará junto con el aplaudido violinista Vadim Repin. Ambas formaciones han preparado también un exquisito programa para las islas no capitalinas.

Pero la nómina de artistas va aún mucho más allá. Entre las grandes solistas, batutas y formaciones se encuentra también el singular violinista y director Stefan Plewniak junto a su original ensemble Il Giardino d’Amore; el pianista Martin Helmchen, los directores Kazuki Yamada y François-Xavier Roth o el conocido Cuarteto Quiroga, entre otros.

Creación musical y talento local

Asimismo, el FIMC continúa apostando por la creación musical isleña, el apoyo a los compositores de esta tierra y por visibilizar el talento local. En esta edición se estrenarán dos obras de autoría canaria firmadas por Gonzalo Díaz Yerro (‘Oratorium’) y Cecilia Díaz Pestano (‘Ángel de arena’). La primera será interpretada por la Orquesta Inegale y Súbito Koral; y la segunda por Ensemble Nexus. A ello se suman los conciertos programados del pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp y los de la soprano Raquel Lojendio.

Música que dialoga con otras culturas

El FIMC continúa mostrando también, a través de su sección En Paralelo, otro tipo de agrupaciones y formatos que parten de estilos musicales diversos, desde el jazz hasta la música popular, que confluyen con la música clásica y que se ha convertido en una acertada fórmula para atraer nuevos públicos hacia el festival.

En este apartado se encuentra el concierto de las míticas bandas de jazz Snarky Puppy (EEUU) y Metropole Orkest (Países Bajos); y el espectáculo en versión concierto de ‘Canarii, país adentro’, cocreado por Manuel González y Daniel Abreu, y que cuenta con la participación, entre otros, de Teddy Bautista, Olga Cerpa, y el Coro de Voces Búlgaras de Vanya Moneva.

Completan este apartado que se abre a otros públicos y experiencias Guiguan Project (timple, guitarra y contrabajo con tres referentes del jazz fusion) junto al trompetista alemán Markus Stockhausen como invitado; la formación isleña Just 5 Brass, y el espectáculo de músicas de raíz ‘Arahal, un lugar donde descansar’ de la Compañía Pieles.

Todos los detalles de estos y otros hitos del 42 FIMC están disponibles en la web del Festival www.festivaldecanarias.com , donde se accede a información de cada concierto, perfiles de los intérpretes y compra de entradas.