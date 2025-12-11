‘Yomematotoa’ de Piedra Pómez aterriza en el Cuyás

Piedra Pómez, el dúo integrado por Francisco Santana y Gregorio Figueras, aterriza mañana en el Teatro Cuyás con el show de humor Yomematotoa, un tributo teatral a los Laboratorios Yomematotoa de Japón, cuya particular vinculación con las Islas Canarias inspira esta creación escénica. En su año 38º de trayectoria, Piedra Pómez presenta un espectáculo monográfico construido sobre su inconfundible estilo, en el que combinan humor absurdo, identidad canaria y guiños a la cultura popular. El director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, destacó que «es un lujo volver a contar con Piedra Pómez en el escenario, un dúo que forma parte de la memoria emocional de varias generaciones de canarios».

Además, destacó que «su capacidad para reinventarse sin perder su esencia demuestra por qué siguen siendo un referente del humor en Canarias».

Por su parte, Piedra Pómez, que llega a su año 38 de vida, recordó con humor que esta celebración se hace bajo el lema Año 38, comiendo sancocho. «Ya somos como el turrón: siempre volvemos a casa por estas fechas. Y, por supuesto, estamos encantados cada vez que preparamos un nuevo espectáculo, porque siempre parte de un nombre. A veces elegimos uno y luego lo cambiamos, pero el nombre es lo primero; es lo que tira del resto. Después, poco a poco, vamos rellenándolo de contenido», señaló Santana. El dúo incorpora elementos característicos de su imaginario a esta nueva pieza que celebra, a través de la sátira, la figura de Kashito Mematotoa, fundador de los Laboratorios Yomematotoa, conocidos por su eslogan Yomematotoa, con laboratorio japonés y corazón canario.

«Hay que venir a verlo, porque los Laboratorios Yomematotoa estarán presentes. Podrán ver algunos de sus spots, una pequeña muestra que suma unos 12 minutos de vídeo. El resto del tiempo estaremos nosotros explicando todo y presentando los nuevos productos», explicó Figueras.

El espectáculo, recomendado para mayores de 14 años y adultos, propone un recorrido humorístico cargado de referencias locales y situaciones inesperadas, manteniendo la energía, espontaneidad y complicidad escénica que han definido a Piedra Pómez durante casi cuatro décadas de carrera.