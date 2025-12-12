Alcaravaneras abre sus estudios al público en un circuito artístico con más de 30 creadores locales

El arte contemporáneo vuelve a tomar las calles del barrio de Alcaravaneras con la celebración de la tercera edición de Art Alcaravaneras, una jornada cultural que transforma el tejido urbano en un recorrido artístico vivo. El evento se desarrollará el sábado 13 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, abriendo las puertas de catorce espacios creativos entre los que se encuentran talleres, estudios y locales compartidos, que habitualmente permanecen cerrados al público. En la calle Galicia, 9 la organización entrega los mapas del recorrido en el que están integrados 14 locales.

Más de 30 artistas locales participan en esta edición, mostrando una amplia variedad de disciplinas que incluyen pintura, escultura, ilustración, joyería, grabado, estampación, fotografía, graffiti, collage y tattoo. La diversidad de propuestas refleja la pluralidad de estilos y voces que constituyen la escena creativa actual del barrio.

Proceso creativo en directo

A diferencia de una exposición tradicional, la iniciativa invita al público a experimentar el proceso creativo en primera persona. Los asistentes podrán no solo contemplar las obras terminadas, sino también observar cómo trabajan los artistas en su entorno habitual, conocer sus técnicas, conversar con ellos y entender el contexto de sus creaciones.

Asimismo, durante la jornada también se ofrece la posibilidad de adquirir las obras originales directamente de sus autores, fomentando así el apoyo a los creadores locales y el contacto directo entre artista y público, sin intermediarios ni barreras.

Este tipo de iniciativas forma parte del espíritu creativo del proyecto, que busca acercar el arte a la ciudadanía integrándolo en la vida cotidiana del barrio y consolidando a Alcaravaneras como un espacio vivo de producción cultural. Por ello, la organización del evento también participó en la puesta en marcha de 'Calles con Arte', un proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que transformó la calle Valencia en un museo al aire libre el pasado marzo, y que se repitió en La Isleta en noviembre.