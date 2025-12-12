El Galdós estrena ‘Faycán’, «la ópera canina» para todos

La clásica novela de Víctor Doreste se subió anoche a las tablas del Teatro Pérez Galdós transformada en una «ópera canina». Faycán. Memorias de un perro vagabundo, publicada por primera vez en 1945, volvió con la fuerza que encarnan los clásicos de la literatura en un montaje coproducido por Bypass Teatro y VanBonn.

El primer acto comenzó con el perro Faycán, interpretado por el tenor Manuel Gómez Ruiz, y su pandilla de perros vagabundos que bromeaban y perseguían a los gatos, llenos de vitalidad.

La escenografía, construida alrededor de la escalinata de la plaza de Santa Ana, se convirtió en un personaje más que los acompañó en escena. En un principio, se transformó en las casas del risco y en el barranco del Guiniguada. En el segundo acto, en la parte baja del Puente de Piedra y del Puente de Palo. En el tercero, en la azotea y en la cueva de Cicerona, la perra vieja y sabia a la que acuden los perros en esta aventura que los lleva a atravesar las diferentes etapas de la vida, desde la inquietud y la liviandad de la juventud, hasta los desafíos de la adultez y la vejez.

A Gómez Ruiz lo acompañaron sobre las tablas las mezzosopranos Belén Elvira y Blanca Valido, Cicerona y Cataleja respectivamente, y el barítono Fernando Campero, que dio vida a Rebenque. También la italiana Chiara Salerno, que interpretó a Marquesa, la soprano Beatriz Díaz, que fue Linda, el tenor Gabriel Álvarez, que hizo de Nerón y Elena Dolgikh que interpretó a Rebenquilla.

Con música de Ernesto Mateo, la ópera atravesó diferentes registros, en ocasiones inesperados, con partes melódicas que podían presumir de referencias al blues, al tango, al pop y a otros estilos más contemporáneos.

«Es en realidad una ópera posestilística, que se resume en que las obras abarcan estilos que van de lo más asequible a la música atonal, una remezcla de todo que es tan solo un ejemplo de la sociedad actual en la que un día escuchas primero a Chopin y poco después oyes reguetón y luego música folclórica de los Balcanes», explicó Mateo en la presentación del espectáculo que tuvo lugar a principios de mes.

Faycán forma parte del ciclo Con la Familia del Teatro Pérez Galdós, que ofrece espectáculos que están especialmente diseñados para ofrecer una experiencia única y enriquecedora para todos los miembros de la familia, independientemente de su edad, tal y como anoche lo hizo Faycán.

La velada dejó clara la apuesta del teatro capitalino por impulsar nuevas miradas dentro del género, con propuestas que dialogan con la ciudad y con su memoria cultural.

Faycán se sumó así a una línea reciente en la que el Galdós ha situado creaciones contemporáneas como esta en el centro de su programación, como ya hizo meses atrás con la ópera dedicada a Juan Negrín. El montaje regresará hoy al escenario para una segunda función, reafirmando la voluntad de acercar la ópera a públicos cada vez más amplios y diversos.