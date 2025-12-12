‘Identitaria Canarias’ premia a los guardianes del patrimonio

Identitaria Canarias 2025 reconoció ayer a cuatro personalidades de las Islas por su trayectoria y compromiso, que han sido fundamentales para la conservación, investigación, defensa y difusión del patrimonio cultural del archipiélago. Se trata de una entrega bianual cuya gala se desarrolló anoche en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. En esta segunda edición fueron distinguidos Matilde M. Arnay de la Rosa, Isidro Ortiz Mendoza, Juan Sebastián López García y Ana Victoria Ávila Padrón.

Las labores académicas, artísticas, comunitarias y divulgadoras de estos cuatro premiados han contribuido de manera decisiva a la protección de la memoria cultural de las Islas. En esta línea, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó la importancia de reconocer públicamente a quienes dedican su vida a preservar la identidad cultural del Archipiélago: «Honramos cuatro trayectorias extraordinarias, pero también celebramos algo más profundo: la cultura que nos une como pueblo. Cada una de las personas distinguidas nos recuerda que el patrimonio no es solo una herencia, sino una responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro».

Durante la gala, en la que se puso disfrutar de la obertura artística dirigida por el músico Yul Ballesteros, dentro del espectáculo creado para la ocasión Identijazz. Raíces de Futuro, se reconoció a la profesora de Prehistoria en la Universidad de La Laguna Matilde M. Arnay de la Rosa, quien ha abierto nuevas perspectivas sobre los antiguos pobladores de Canarias y visibilizado el papel de la mujer en las sociedades prehispánicas. Su labor investigadora y docente ha formado generaciones comprometidas con la conservación del patrimonio arqueológico del archipiélago.

Por su parte, Isidro Ortiz, con casi 95 años, se ha convertido en una de las voces más emblemáticas de La Gomera. Agricultor, artesano y maestro del silbo gomero, ha dedicado su vida a transmitir los conocimientos de la cultura tradicional gomera y a difundir su valor dentro y fuera de Canarias. Juan Sebastián López, quien tomó la palabra en nombre de los premiados para agradecer estos reconocimiento, es el cronista de Gáldar, y su trabajo ha sido decisivo en el estudio y difusión del patrimonio arquitectónico e histórico del Archipiélago. Desde su faceta de profesor, ha dejado huella en varias generaciones de profesionales.

Por último, la herreña Ana Victoria Ávila es investigadora y docente en Historia del Arte. A lo largo de su trayectoria académica se ha encargado de rescatar del olvido a artistas y expresiones culturales vinculadas a la identidad herreña y canaria, y ha hecho posible generar conexiones entre la investigación científica y la divulgación.

En su discurso en nombre de todos los premiados, Juan Sebastián López manifestó que «a este paraíso macaronésico llegaron quienes guardaron el misterio de un viaje sin retorno; las primeras gentes amaziges que empezaron en el lienzo a dibujar la identidad y la cultura de esta tierra, que se llama Canarias».

Y culminó su intervención con las siguientes palabras: «El reconocimiento de protectores y protectoras del patrimonio cultural de Canarias nos estimula a seguir trabajando en pro del legado que hace singular a la comunidad autónoma, en nuestra irrenunciable condición isleña, el ser de Canarias: este lienzo desplegado entre tres continentes, donde florece la identidad del Archipiélago en ocho islas afortunadas».

El programa Identitaria Canarias, impulsado por el Gobierno de Canarias en 2023, ha llevado a cabo más de cien acciones con la participación de cerca de 250 profesionales de ámbitos académicos, patrimoniales y artísticos a lo largo de este tiempo. Concebido como un laboratorio cultural y social, prevé culminar en 2027 con un informe que sintetice los aprendizajes relacionados con las identidades contemporáneas de las Islas.