La Oreja de Van Gogh vuelve a Canarias: estas son las fechas de los conciertos

La Oreja de Van Gogh, referente indiscutible del pop español, regresará a los escenarios en 2026 con una gira especialmente significativa: “Tantas cosas que contar – Tour 2026”, marcada por el reencuentro de la formación original en su 30 aniversario. Dentro de este calendario de actuaciones, el archipiélago canario acogerá dos citas únicas que aspiran a convertirse en momentos muy esperados para el público de las islas.

Los conciertos tendrán lugar en:

23 de octubre ( Gran Canaria ) — Anexo Estadio Gran Canaria

— Anexo Estadio Gran Canaria 24 de octubre (Tenerife) — Campo de Fútbol de Adeje

Será la primera vez desde 2006 que esta formación actúe en Canarias, un regreso especialmente simbólico para sus seguidores.

Un tour que recupera los grandes himnos de la banda

La gira repasará las canciones más emblemáticas del grupo, temas que han marcado a varias generaciones y que siguen presentes en la memoria colectiva. Entre ellos destacan Cuídate, La playaPuedes contar conmigoRosas o 20 de enero.

Además, el tour rendirá homenaje al 25º aniversario del disco El viaje de Copperpot, uno de los trabajos más influyentes de la banda y pieza clave en la historia reciente del pop español.

Cartel de los conciertos en Canarias de la Oreja de Van Gogh. / La Provincia

La propia formación ha definido este reencuentro como un momento profundamente especial: “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.

Entradas: fecha y canal oficial de venta

Las entradas para los conciertos en Canarias estarán disponibles a partir del 15 de diciembre:

A las 11:00 h en Canarias

A las 12:00 h en Península

La venta se realizará exclusivamente a través del canal oficial de Entradas.com.

Un acontecimiento musical relevante para el archipiélago

El regreso de La Oreja de Van Gogh con su formación original supone un acontecimiento para el panorama musical canario, no solo por la larga ausencia de la banda en las islas, sino también por el valor emocional que este reencuentro tiene para sus seguidores. La celebración de su 30 aniversario convierte estos conciertos en una oportunidad única para revivir canciones que forman parte de la historia del pop en español.

Los conciertos de Gran Canaria y Tenerife se perfilan así como dos de las grandes citas musicales de 2026 en el archipiélago.

Organización, colaboradores y patrocinadores

El promotor en Canarias de los conciertos de la Oreja de Van Gogh es Faltos de Ideas.

Los eventos cuentan con la colaboración y apoyo de Tenerife – despierta emociones, Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, – La Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Cajasiete y Archipiélago Renting.