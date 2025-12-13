Iván Torres, músico: «Nunca te vas a poder esconder de ti mismo»

¿Cuál fue la semilla de Más allá del Pasillo?

Llevaba tiempo con la inquietud de querer sacar canciones independientemente de Efecto Pasillo. Tenía algunos temas y en pandemia me planteé seriamente publicar yo esas canciones que tenían un corte un poco más intimista, más profundo. Poder sacar esa manera de expresarme de una forma productiva. Además, a mí siempre me ha gustado el teatro, siempre me ha llamado la atención. Entre 2017 y 2020 hice cursos en Madrid, talleres de cine, talleres de casting, talleres relacionados con la interpretación. En la pandemia pensé que me encantaría hacer una obra de teatro y poder cantar. Y qué mejor manera de juntar las dos cosas que en una obra teatral donde mis canciones sean las protagonistas. En 2023 y 2024, por fin me puse menos a la obra con Romina [Vives].

¿Qué es lo que le movió?

Una inquietud de hacer algo diferente a lo que yo hubiera hecho antes y presentar esas canciones en un formato teatral. E ir más allá: no solamente presentar esas canciones en un formato teatral, sino aprovechar la coyuntura para hablar de lo que hay más allá de Efecto Pasillo. Por eso decidí que el título fuera ese.

¿Y qué es lo que le da el monólogo que no le dan las canciones a la hora de expresarse?

La posibilidad de recorrer el teatro expresando en forma casi cronológica vivencias mías, emociones, sensaciones, momentos álgidos, momentos bonitos y momentos complicados. Creo que lo que me va a aportar es crecimiento personal. Es lo que me apetece. Crecimiento personal de una manera más teatral, en la piel de un actor. Con muchísimo respeto, por supuesto, porque la profesión del actor es muy compleja. Y yo nunca he trabajado como tal, no tengo la experiencia. No me considero actor, pero siempre me ha llamado la atención expresarme de esta manera y moverme por el escenario a través de las emociones que se me despiertan.

Al margen del crecimiento profesional, ¿qué es para usted el crecimiento personal?

Lo que busco con esto es ser capaz de abrirme ante el público sin miedo a mostrar mis momentos sombríos también. Esa faceta o ese punto terapéutico de buscar que la gente te entienda y vea tu herida interior. Sin miedo a ser juzgado. Porque en este momento no me da miedo. Tengo resistencia. Nunca me ha gustado mostrar mi miseria o mis momentos más difíciles, pero creo que esta manera artística de hacerlo casa perfectamente conmigo. Efecto Pasillo siempre se ha caracterizado por ser una banda más de extroversión. Una banda más de dinamismo, energía, mucho movimiento. Y en este caso estoy abordando mi intimidad, mis sensaciones profundas desde una calma, desde una búsqueda, desde abrir esos canales que normalmente no abro.

¿Cuáles son?

La tristeza, la melancolía, la búsqueda del autoconocimiento. Pueden ayudar a gente que se vea reflejada o que, aunque no tengan la misma historia, puedan sentirse identificados con esos momentos de vacío, de sentirse plenos, momentos de tropiezo, momentos de malas decisiones... Todo eso me hace más humano y la gente que lo ve se va a sentir hermanada conmigo de alguna manera. Y quién sabe si eso le da la oportunidad a alguien de abrirse o de pedir ayuda también.

La salud mental está muy presente en el espectáculo, un tema muy a la orden del día en el mundo de los músicos, justo ahora que pasó lo del parón de Valeria Castro ¿Cree que se habla más de ello porque cada vez está más normalizado o porque vivimos en mundo que cada vez mete más presión?

Esto está llegando a puntos en los que las personas ya no se sienten capacitadas para continuar el ritmo. Me da la sensación de que se unen las dos cosas. Creo que estamos llegando a ese punto donde la velocidad y la inmediatez chocan frontalmente con la vida, con la creatividad, con la calma, con la búsqueda de un equilibrio, no solo mental, sino físico, a nivel de familia, a nivel de pueblo, a nivel humano, este ritmo frenético. Estamos llegando a límites donde mucha gente tiene que bajar del carro o seguir en el carro gracias a pastillas, gracias a medicamentos, o gracias a coger enfermedades obligatoriamente, ya sean mentales o cualquier otro tipo de enfermedad que viene derivada de un sometimiento al estrés, a la rapidez, a la ansiedad. Hay una cantidad de gente con ansiedad, diagnosticada o no, que es alucinante. Y también, por fin, la gente empieza a hablar de ello públicamente. Si se convierte en moda, bendita moda. Eso le da poder a la gente que está estigmatizada, poder decir no puedo, no me apetece, me está atropellando la existencia. Y más en una industria que te pide que hagas canciones, ya, una tras otra, para que todo sea nuevo, para consumirlas en 15 segundos en TikTok. Eso choca frontalmente con nuestra necesidad de equilibrio.

Usted ha estado en un montón de países. ¿Hasta qué punto movernos y viajar puede ayudar al autodescubrimiento?

Viajar nos da una perspectiva de la realidad humana más amplia. Porque ves que los miedos, las ansiedades, las pasiones son similares en cualquier sitio que vayas. Porque pertenecemos a la especie humana. Te da una perspectiva más amplia de las posibilidades que te puede dar la vida a nivel laboral, a nivel de existencia, a nivel del ritmo de vida. Te vas a países donde el ritmo de vida es más lento y ves que la gente tiene menos dinero, pero la gente es más feliz. Pero, sinceramente, una persona que quiera crecer lo que tiene que hacer es mirar hacia adentro. Intentar conocerse de lo suyo también. En algunos casos, ir a profesionales, a un psicólogo, a una psicóloga, cada caso es único. Pero me parece que esos profesionales te ayudan a ponerle palabras, a ponerle conceptos a todas esas emociones y estados por los que pasamos.

Hay gente que parece viajar de manera compulsiva, intentando encontrar algo que le llene, y al final se da cuenta de que por muchos países que visiten y tachen de la lista, todo sigue igual.

No importa dónde vayas, nunca te vas a poder esconder de ti mismo. Es imposible. Te habitas a ti mismo. Da igual que te vayas a Suiza o que te vayas a China o que te vayas a Perú. Vas a ser tú en esos sitios. Vas a ver la realidad de una manera o de otra dependiendo de cómo estés internamente. Por eso puede ayudar a conocerte más, pero lo que hay que hacer es mirar dentro. Vas a ser infeliz aquí y en China. Se te puede olvidar un rato, pero vas a traerte los problemas igual.

En este camino de autodescubrimiento que ha hecho tanto a nivel personal como creativo, ¿cuál cree que es la mejor técnica para escuchar la voz interna y distinguir cuando es la intuición la que habla o cuando son los miedos?

Yo tengo ya 43 años y cierto recorrido, pero la verdad es que he necesitado que haya gente alrededor, sobre todo mi mujer, que me ha ayudado mucho a darme cuenta de que los caminos que a veces he tomado no son los buenos. Cuando uno no es capaz de corregirse o de manejar la propia emoción y esta lleva por sitios donde no debería o que no te sientan bien, primero creo que tienes que contar con alguien. Si no tienes a nadie al lado que te pueda confrontar, tener un profesor, un psicólogo, una psicóloga, alguien que te diga esto lo tienes que colocar así. Una vez que tienes algo de ese entrenamiento ya sí puedes gestionarte a ti mismo. Hay que dejar de huir de uno mismo. Cada uno sabe hacia dónde huye: unos huyen hacia el alcohol, otros huyen hacia sustancias, otros huyen hacia el deporte, otros huyen hacia el silencio. Hay muchas maneras de huir, algunas más saludables que otras, pero desde el momento que tú sientes que estás huyendo tienes que pararte y mirarte para adentro, ver de qué huyes, por qué. Pararte y hablarlo con alguien de confianza es lo que creo que hay que hacer para darse cuenta. Y después trabajito personal. La edad también te va dando cierta estabilidad. Si uno quiere, debería ir aprendiendo.

Después de tantos años de carrera, ¿tiene algún ritual para calmar los nervios antes de subir al escenario?

Necesito estar solo, sin mucho ruido alrededor. A veces lo consigo y a veces no, porque de repente estamos en festivales en los que es imposible. Si tengo un sitio, que en el Guiniguada lo tendré, me encierro en la habitación y repaso el show, caliento la voz, me pongo a tocar la guitarra y canto. Cantar a mí me relaja, me mantiene equilibrado. Creo que por eso me he dedicado a lo que me dedico. Porque me ayuda a colocar las cosas.