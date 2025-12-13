Muere el actor argentino Héctor Alterio, a los 96 años.

El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929) falleció este sábado a los 96 años, según informó su familia en un comunicado.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el comunicado, distribuido por Pentación Espectáculos.

Héctor Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos.

Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina –había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos– por amenazas de muerte, y allí empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público español.