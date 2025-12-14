Canarias dispara la asistencia a conciertos mientras los cines pierden público: una radiografía de los hábitos culturales

Una película de Netflix con mantita en el sofá. Un concierto para levantarse del asiento y dejarse la garganta. Una obra de teatro que coloca frente a la incomodiad y lanza más preguntas que respuestas. Cada elección deja una huella, una pequeña vibración que, sumada a otras miles, revela cómo se mueve una sociedad cuando busca historias o busca cómo invertir su tiempo libre.

En Canarias, el último Anuario SGAE 2025 dibuja ese movimiento con la precisión de un sismógrafo cultural: dónde se llenan las salas, qué disciplinas recuperan pulso y en cuáles aún persisten las grietas que abrió la pandemia. El resultado es un mapa que late a su propio ritmo, con la música en vivo como motor, las artes escénicas peleando por volver a sus niveles históricos y el cine atrapado en una curva descendente.

La Fundación SGAE, que publica este informe desde hace 25 años, confirma que 2024 fue un periodo de avance para buena parte del ecosistema artístico español, aunque con desigualdades respecto a 2019, antes de que el coronavirus hiciera acto de presencia.

Música en vivo

La música popular -conciertos, festivales- se coloca en primera línea. En el Archipiélago, la actividad de conciertos subió un 9,4% respecto a 2023, pero el verdadero salto está en la respuesta del público y en la recaudación.

Las entradas vendidas crecieron un 27,2%, y los ingresos avanzaron un 52,6%, más del doble que el conjunto del país. Si la comparación se hace con 2019, el salto es aún más llamativo: un 31,2% más de conciertos, un 30,8% más de asistentes y un 104,4% más de ingresos en taquilla. La música en vivo no solo ha recuperado su músculo, lo ha duplicado.

Cine, el más debilitado

En contraposición a los buenos datos que ofrece el ámbito de la música en directo, el cine se presenta como el área más debilitada. En 2024, las salas canarias registraron un leve aumento de sesiones (0,1%) respecto al año anterior, pero tanto la asistencia como la recaudación descendieron (6,1% y 2,2%, respectivamente).

Si la comparación vuelve a mirar hacia 2019, la situación es aún más grave: un 35,6% menos de público y un 25,6% menos de ingresos. Las Palmas continúa siendo el territorio canario donde más se acude a las salas, con 1,48 entradas vendidas por persona y un gasto medio de 9,56 euros. En Santa Cruz de Tenerife, por otro lado, se registró el mayor precio de entradas, con una media de 6,50 euros.

El título más visto en 2024 en las Islas fue la película de animación de Pixar Del revés 2, siguiendo la tendencia de la Península, y la cinta española con mayor tirón fue Padre no hay más que uno 4. En general, las películas dirigidas al público familiar son las que tuvieron más asistencia durante 2024.

Comportamiento audiovisual en casa

El informe también hace una radiografía de cómo es el comportamiento audiovisual en casa, con la televisión tradicional manteniéndose en 172 minutos de visionado diario por persona en Canarias, uno más que la media estatal, aunque en mínimos históricos, ya que pierde siete minutos con respecto al año 2023.

La radio sube ligeramente hasta los 86 minutos diarios, aunque continúa por debajo del promedio del país. El avance imparable está en las plataformas: el 63,3% de los hogares españoles con internet está suscrito a algún servicio de vídeo bajo demanda, y el 69,9% de la población ya ve contenidos en streaming. Netflix es la plataforma que tiene más usuarios (el 50%), seguida de Prime Video. Por otro lado, la mitad de la ciudadanía conectada escucha podcasts de manera habitual.

Música clásica

La música clásica, por su parte, avanza con paso firme. En Canarias aumentaron tanto los conciertos (15,7%) como la asistencia (25,8%) y la recaudación (28,6%) en comparación con el año anterior. Echar la vista más atrás, sin embargo, recuerda que todavía queda un trecho para igualar los niveles previos a la pandemia: frente a 2019, la asistencia sigue un 14,7% por debajo y la recaudación, un 5,2%.

Aun así, la oferta crece y el Archipiélago concentra el 3,5 % del público total estatal en esta disciplina, una cifra destacada para su tamaño demográfico.

En este ámbito, como viene ocurriendo desde 2009, el territorio que más destaca es la Comunidad Valenciana: fue donde más conciertos de música clásica tuvieron lugar en 2024 en toda España.

Artes escénicas

Las artes escénicas continúan en proceso de recuperación, y los datos mejoran con respecto al año anterior. Así, en 2024, Canarias registró subidas del 5% en funciones, del 11% en espectadores y del 10,7% en ingresos en comparación con los datos de 2023.

Pero la distancia con 2019 sigue siendo amplia: caídas del 6,1% en la oferta, del 33,7% en el público y del 33,7% en la taquilla. Estos retrocesos son más pronunciados que en el resto de la Península.

El teatro es la disciplina de las artes escénicas que concentra el mayor volumen de actividad, con el 87,3% de las representaciones y el 92,3% de la recaudación del sector en las Islas, seguido por la danza y, en menor medida, el género lírico.

«Ojalá la exhibición de la danza se protegiera más», apuntó el dramaturgo Quino Falero hace pocas semanas de cara a la representación de La Umbría en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria. Una reivindicación que cobra más sentido aún con estos datos que revelan que la disciplina concentra un 6,8% de las sesiones en las Islas en 2024.

Interpretar la vida cultural

Esta recopilación de datos que hace la SGAE mide el pulso cultural de la sociedad a partir de una fotografía exhaustiva: 186.000 espectáculos en vivo y más de 3,4 millones de sesiones de cine analizadas, con datos propios y de entidades como la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) o Infoadex.

Así, las cifras muestran que el Archipiélago presenta una escena musical fuerte -en lo que respecta a grandes conciertos y festivales-, unos teatros que avanzan pero aún cargan con heridas abiertas tras la pandemia y unos cines que tienen que buscar nuevas fórmulas para recuperar a su público. Un paisaje en movimiento, atravesado por nuevas formas de escuchar, mirar y reunirse en torno a lo artístico, que sigue mutando como un organismo vivo. Canarias se ajusta a ese latido con fuerza en lo que sucede sobre los grandes escenarios y cada vez más frágil en la pantalla grande.