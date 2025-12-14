El último adiós a Robe en Plasencia: "Todas las etapas de mi vida han sido un álbum suyo"

A las 10.10 horas de este domingo se ha abierto el control de acceso al palacio de congresos de Plasencia para que comenzara el acto de despedida al músico más trascendente que ha dado la capital del Jerte, Robe Iniesta, fallecido este miércoles, a los 63 años.

Ya en ese momento, cientos de personas hacían cola para entrar al recinto, placentinos, pero también muchas llegadas desde distintos puntos de España, las comarcas del norte, la provincia de Cáceres, Badajoz, pero también de Salamanca, Guadalajara, Madrid, e incluso Valencia y Guipúzcoa.

Robe "es"

El primero de la cola era Iván, de Béjar, que llegó el sábado, a las doce de la noche, aparcó y ha pasado la noche en el vehículo, "sin dormir, escuchando a Extremoduro". Para Iván, Robe "lo es todo y lo será siempre, un poeta, un filósofo, un músico, todo en uno, lo tiene todo".

Pablo ha llegado de Lezo, en Guipúzcoa. Lleva unos 45 años escuchando a Robe y, "por desgracia", ha querido estar presente en el acto de despedida. Pablo define al placentino como "peculiar, un personaje, auténtico, único".

Una característica común a todos los que han acudido a darle su último adiós es que hablan del artista en presente, no en pasado, porque Robe "es", no "era".

Cientos de seguidores de Robe Iniest, a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para participar en el homenaje al músico / Eduardo Palomo / EFE

El último filósofo

Adrián Romero ha viajado desde Valencia con su padre. Tiene solo 18 años, pero destaca que había que estar en Plasencia para despedirse "del último filósofo y humanista que nos quedaba en España. Cuando se nos vaya Sabina, nos habremos quedado sin música de verdad".

Señala que Robe le ha acompañado "toda mi adolescencia. Le descubrí en la pandemia y todas las etapas de mi vida han sido un álbum de Robe, tanto de Extremoduro como de su época en solitario".

Auditorio con sus cenizas

En la cola, prima sobre todo el silencio, aunque a veces, espontáneamente, algunos se atreven a entonar alguna canción del artista. Hay quien lleva ramos de flores y otros, banderas. Tras avanzar, primero en línea recta y, después, en zigzag por una zona delimitada por vallas, acceden a la rampa principal del palacio y bajan hasta el auditorio, donde se encuentran las cenizas de Robe, en un escenario cargado de simbología.

Por un lado, están los instrumentos de sus músicos que, a lo largo del día, tocarán en homenaje al artista. Además, se proyectan vídeos de sus temas y se han habilitado dos mesas con libros de condolencias. También se ha instalado un cuadro con las pantallas de Deltoya y Mayéutica y no faltan las coronas de flores, de su compañía, Dromedario Records, pero también de grupos como Fito y Fitipaldis o Marea.

Emoción y tristeza

Quienes salen del palacio tras haber dejado unas palabras en los libros, lo hacen emocionados, algunos incluso llorando o con alguna flor en la mano.

Juan Arranz, de Salamanca, define la experiencia como "muy emotiva, intensa", mientras que Soraya Pérez, de Plasencia, afirma que ha sentido "mucha nostalgia, mucho silencio y tristeza. Aunque él va a seguir estando con sus canciones, sabemos que no lo vamos a volver a ver". Como placentina, lo vive aún con más intensidad porque "parece que es -otra vez es y no era- uno más de nosotros y es una pena".

Cortes de tráfico y aparcamientos

Para que todo funcione con agilidad y sin problemas, el acto cuenta con una organización cuidada al detalle. Además del equipo de seguridad de la discográfica, con trabajadores procedentes de Cádiz, la Policía Local ha desplegado a una docena de agentes y hay unos quince voluntarios de Protección Civil, además de Policía Nacional y Cruz Roja, en turnos de cinco o seis personas.

Policía Local y Protección Civil se encargan de controlar los aparcamientos y accesos, con todas las manzanas de entrada al palacio cortadas al tráfico de vehículos, salvo para residentes. El recinto ferial se ha habilitado como principal espacio para aparcar y se espera la llegada, no solo de turismos, sino también de autobuses, a lo largo del día. La 'capilla ardiente' permanecerá abierta inicialmente hasta las diez de la noche.