Investigación
El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer, hallados muertos acuchillados en su casa de Los Ángeles
Los fallecimientos han sido confirmados por los medios TMZ y People y están siendo investigados como homicidio
Redacción
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista 'Variety'.
De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.
Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.
De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.
Conocido por 'All in the Family' (1971), 'This is Spinal Tap' (1984) y 'El lobo de Wall Street' (2013). Y como director, una de sus películas emblemáticas, 'Cuando Harry encontró a Sally...'.
- La Aemet avisa de más lluvias y fuerte viento por la borrasca Emilia este domingo en Canarias
- La marquesina fantasma que han construido unos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para que la guagua pase por su barrio
- DIRECTO | La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide
- Tiene solo cuatro letras y es de origen canario: este es el nombre de moda en España
- La Bonoloto toca en Canarias
- Trabajo extra en los despachos de la UD Las Palmas: once jugadores acaban contrato en junio
- Así ha sido la reacción de este tiktoker canario al visitar el peor supermercado de las islas: 'Este local debería estar totalmente prohibido
- Vendaval con nieve en la cumbre de Gran Canaria y agua para las presas