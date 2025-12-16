Adiós a Luis Montull, figura clave del monumentalismo

Arte por toda las Islas

El mundo del arte en Canarias se mostraba bastante afectado ayer por la muerte del artista grancanario Luis Montull a los 91 años. Escultores, críticos de arte o directores de museos mostraban su admiración hacia un artista que representaba una forma de abordar la creación muy exigente y al que calificaban como un maestro del monumentalismo, un estilo que aparecía reflejado no solo en su obra pública, diseminada por distintos puntos de las Islas, sino en su escultura en madera o piedra, obra religiosa, dibujos y pinturas.

Código coherente

Montull es el autor, entre otras obras, del Monumento a las actividades primitivas del Pueblo Canario, el conjunto de cuatro esculturas que presiden la plaza de España, de catorce metros de altura, en Las Palmas de Gran Canaria y que representan la artesanía, la agricultura, la pesca y la maternidad. Se trata de un trabajo erigido entre 1975 y 1977 por encargo del Ayuntamiento de la ciudad para conmemorar el quinto centenario de su fundación. «Siempre me pareció un autor de una maestría y eficiencia extraordinarias», señalaba el escultor Manolo González nada más conocer la noticia. «Por su código estético tan sólido coherente y bien armado», añade, «lo importante es su resolución maestra, un estilo propio realizado con bastante autoridad». Según González, el artista grancanario, Montull no se puede definir simplemente con la etiqueta de indigenista por el excelente manejo que tenía de la forma, el gesto y la anatomía. «Es monumentalista hasta en su obra más pequeña, no solo por las dimensiones, sino por cómo desarrolla las formas anatómicas y la economía de gestos y formas». Algo que a él le recuerda al periodo figurativo de la pintura de Picasso en los años veinte. Para el escultor, «la obra canaria es simplemente canaria ya sea abstracción o figurativa», destacando su depurada técnica en las piezas de danza talladas en madera dedicadas a Isidora Duncan.

Barcelona y París

La primera obra destacable de Montull la realiza a los trece años y, de 1948 a 1954, asiste a clases de escultura y dibujo en la Escuela Luján Pérez. Allí conoce al artista Abraham Cárdenes, con quien mantuvo una estrecha relación. En 1954 viaja a Barcelona y asiste como alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de San Jorge. Cinco años después se traslada a París, donde permanecerá siete años y trabajará con el escultor Cazabaun, director de la Asociación de Artistas de Francia. En 1960 expone por vez primera en el Salón Puteaux. De regreso en España, se instala hasta 1970 en Barcelona y luego regresa a su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. A partir de entonces se suceden numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como numerosos encargos de esculturas urbanas.

Antiguos artesanos

Otro escultor, Leopoldo Emperador, destacaba su método de trabajo artesanal desde el minuto cero. «Era un escultor que trabajaba al modo de los antiguos artesanos con el cincel», señala. «Y cualquiera que se pasara por su estudio en la calle Senador Castillo Olivares podía comprobar la gran cantidad de proyectos que acometía al mismo tiempo». Desde su punto de vista, su escultura, que no es fácil de clasificar, «pero tiene elementos claro del costumbrismo».

Dos periodos

Luis Montull sorprende por su versatilidad. Su obra más abundante es la escultura, con dos periodos que abarcan de 1959 a 1970 y de 1970 hacia adelante, y donde se expresa con todo su dramatismo. Por otro lado, es autor de una obra religiosa tallada en piedra o madera de una exquisitez impactante. Sin embargo, es en su obra monumental con títulos como Homenaje al pescador, de nueve metros de altura, o Monumento a la madre, de once, por los que es más conocido. El director del Museo Indigenista de Gáldar, Franck González, lo define como «un artista clave de la escultura de los 60 que forma parte de esa tradición no demasiado conocidas en torno a las escuelas municipales de arte». González destaca su producción en una época muy marcadamente expresionista que luego desarrolla en su casa-museo en Fataga «con escultura en madera de los 80 y 90 muy interesante». Otra faceta muy interesante de Montull, pero menos conocida son sus fantásticos dibujos y pinturas bastantes sorprendentes. Finalmente, el crítico de arte, Jonatahn Allen destaca su formación en París y Barcelona y «cuando regresa a Canarias sigue siendo fiel a la estética del neorrealismo aprendida y un tanto dura» que reflejará en su escultura pública. "Hizo una serie de bustos con maternidades de gran impacto, aunque en su tierra no logra ni el reconocimiento ni el estatus que se merecía", aseguró. "Aunque tenía un carácter más retraído , merece un estudio actualizado de su vida y obra".