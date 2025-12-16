Alonso Quesada se cuela en Cero Fanzine a ritmo de tango

El movimiento también puede expresar la nostalgia que se intuye entre los versos de un poema. Así lo hace Tangos para Rafael, un espectáculo que se sirve de esta música y este baile para ahondar en la obra del escritor canario Alonso Quesada, que el sábado 20 de diciembre a las 20.00 horas aterriza en la sede del espacio Cero Fanzine de Las Palmas de Gran Canaria.

«El desgarro interior de Quesada, su vitalismo, su deseo de luchar y amar a pesar de todo, a pesar de vivir en un lugar que lo limitaba, está muy en sintonía con la actitud vital que expresa el tango», indica Orlando Santana, el impulsor de este montaje que combina la narración oral, la danza y la dramatización. Fue en Abrazos en movimiento, la asociación de tango argentino ubicada en la capital grancanaria, donde empezó a conocer cómo se bailaba esa música que había escuchado desde su infancia, de la mano de la italiana Michelle Perello y el canario David Prieto.

«Es una música muy existencial donde la pausa y el silencio del baile tienen mucha importancia. Fui articulando el montaje pensando en un recorrido donde se fueran intercalando sus Crónicas de la ciudad [y de la noche] y el recitado de sus poesías con el tango interpretado en vivo por estos maestros», explica Orlando refiriéndose a Perello y Prieto.

Encuentro con Borges

Otra de las semillas que dio lugar a que este proyecto se convirtiera en una realidad, la puso el poeta y profesor José Miguel Perera, cuando le recomendó a Santana un artículo de investigación que habla sobre un posible encuentro entre el joven Borges y Alonso Quesada en el verano de 1923. «Los barcos que venían de Brasil o Argentina atracaban en el Puerto de la Luz. Borges venía con un libro recién publicado, el primero, Fervor de Buenos Aires, un canto a la ciudad vieja, a las calles anónimas de los arrabales y del extrarradio», relata el narrador.

El montaje ensancha con este hecho verosímil su marco simbólico y se instala en el tránsito constante entre las orillas que marca la historia cultural de las Islas. Un vínculo perenne y un destino histórico compartido entre Canarias y América, un «ese puente trasatlántico», en palabras de Santana, que atraviesa el espectáculo como una corriente subterránea.

La posibilidad de que ambos escritores coincidieran en la capital sirve aquí como un motor narrativo que invita a imaginar un cruce de miradas y palabras en una ciudad en transformación y abierta al mundo que, salvando las diferencias, también recuerda a la actual.

Recorrido nocturno

Tangos para Rafael se construye así como un recorrido escénico por la ciudad de hace un siglo, una urbe nocturna y vivida a pie, la misma que Quesada retrató en crónicas como las que pudo escribir al salir de la redacción del periódico que dirigía (Ecos).

«Queremos dramatizar una de esas crónicas ambientadas en La Plazuela, por Vegueta, por donde él acababa parando de madrugada», explica Santana, que entiende el regreso a ese pasado como una forma de reflexión colectiva. «Esto nos ayuda a repensar nuestra identidad y nuestro vínculo con un territorio que está cambiando fatalmente y demasiado rápido».

A la narración oral de Santana -al que acompaña Lupe Mendoza- y el tango, se suma la danza de la bailarina Laura Serrano. «De algún modo, lo que hacemos los dos narradores es presentar la experiencia de la insularidad a alguien que viene de fuera», apunta Santana. Serrano, de origen catalán, encarna ese desplazamiento y construye una pieza que hace pensar en el desarraigo y la pertenencia.

Re-arraigo

«Ella es quien construye un solo de danza contemporánea en el que reflexiona sobre una experiencia muy bonita, la de descubrir que andando el tiempo, tu hogar al final es un lugar distinto a aquel del que vienen tus primeros recuerdos, que fue tu lugar de crianza, tu primer hogar. ¿Cómo es esto? Construir la pertenencia de esa manera... Para mucha gente, su vida siempre transcurre en el mismo lugar, así que sus recuerdos de infancia son los del lugar en el que siguen viviendo. Pero, ¿cómo es cuando alguien se rearraiga?», se plantea el narrador.

Además del vitalismo, las conexiones con Latinoamérica y el arraigo, la nostalgia también atraviesa este montaje. «El tango siempre mira atrás a lo que pudo ser y no fue, el tango dice: 'vive este momento, entrégate con pasión, baila esta música'», manifiesta Santana. Esta es la actitud que conecta con la obra de Quesada y también con Borges, ambos atravesados por la conciencia de la fragilidad y la muerte, pero sin caer en el derrotismo. «Eso no los convierte en personas sombrías, sino en alguien que quiere vivir, disfrutar del día que tiene», resume el narrador.

Así, la guinda del espectáculo la poneTinta roja, un tango donde «hay una nostalgia productiva, que invita a cuidar los territorios de la memoria», subraya Santana.

Además de un homenaje por el centenario de la muerte de Quesada, que fue el pasado 4 de noviembre, Tangos para Rafael se presenta como un gesto de agradecimiento y de escucha, una forma de, al compás de esta música, dejar que los gesto del cuerpo revelen la sensibilidad de un autor que, después de este año, parece estar hoy más vivo que nunca.