‘Faycán’, perros de gran humanidad

¿ Dos estrenos operísticos en apenas un mes? Después de Negrín llega otra nueva creación lírica bajo el subtitulo de ópera canina, esta basada en la popular fábula Faycán, de Víctor Doreste. No podemos estar más que contentos con esta estimulante creatividad y que haya productores que estén apostando por un género que demanda revisión para implicarse en la nueva sociedad en la que quiere verse reflejado. Esperemos que esta abundancia de hoy no sea pobreza mañana.

La deliciosa obra de ese singular personaje que fue Víctor Doreste plantea una revisión de la condición humana – tema que nunca caduca – a través de la visión de los perros que habitan el barrio de Vegueta. El pintoresquismo, algunas gotas de existencialismo y grandes dosis de ternura han hecho sobrevivir la obra de Doreste y en cierto sentido son la esencia del libreto de José Carlos Campos expuesto en formato de ópera.

El texto, de desigual calidad, puesto en música por Ernesto Mateo, compositor en el que convergen modernidad y melodía sin conflicto, se imbrica con naturalidad a lo largo de una partitura llena de momentos muy logrados – los soliloquios de Faycán, las escenas hábilmente narrativas de las ranas, la gran escena de Cicerona, el delicioso madrigal de las estaciones o el conmovedor final de la obra – frente a otros que suponen un freno de mano al avance narrativo como es gran parte del primer acto, lleno de números musicales cerrados en los que cada personaje se presenta pero que supone casi media hora baldía de acción teatral. Lo cierto es que desde el monólogo Echo a andar de Faycán hasta bien entrado el segundo acto, música y texto consiguen emocionarnos, divertirnos y elevarse a su verdadera condición de drama lírico.

La música de Mateo expuesta en un grupo de cámara de tímbricas contrastadas muy atractivas, con cuerda limitada y percusión muy bien integrada, cree en los números cerrados como eje de su estructura y revisa con acierto el recitativo dándole naturalidad a las palabras. Si no consigue el pathos absoluto quizá se deba a una interpretación del texto que debería dar prioridad a las emociones antes que a la descripción.

La compañía de canto mantuvo una encomiable igualdad a falta de voces más contundentes, destacando el Faycán de Manuel Gómez de interpretación redonda y variada a pesar de un instrumento no especialmente grato. Beatriz Díaz – todo un lujo – y Chiara Salerno destacaron por su bella vocalidad. Campero muy en su papel, teatral, con un bien cantado Rebenque así como el Nerón/Rana de Gabriel Álvarez. Belén Elvira estuvo muy bien en su gran escena de Cicerona aun con un material que se nota ya desigual, al igual que el de una Blanca Valido descolorida y de emisión artificial.

Nauzet Mederos comandó de manera extraordinaria todo el conjunto desde el piano, con pulso firme, sensibilidad expositiva y muy atento al escenario redondeando un gran trabajo de conjunto. José Carlos Campos también fue el responsable de una puesta en escena sin muchas osadías pero sin que nada chirriara, ordenado pero con un exceso de convencionalismo.

La producción visual fue muy original – monólogo del charco – y hermosa, de líneas simples y funcionales, reconocibles los espacios de la ciudad que se contemplan con ternura por su estética naïf debidos a Daniel Rodríguez y la animación de Armando Arencibia. Vestuario y máscaras atractivos así como la iluminación de Ibán Negrín. Felicidades a la producción enteramente local de Bypass Teatro. ¡Larga vida a Faycán! n