30 películas, 10 series y 110 millones de euros: así es el balance de producciones audiovisuales en Gran Canaria

Gran Canaria acogió a lo largo de 2025 un total de 171 producciones audiovisuales, una cifra que demuestra que el sector presenta una industria consolidada en la Isla que crece año tras año.

Con sonados rodajes como los de Días de agosto, Apocalipsis Z II, Last Days o La cena, entre muchos otros, el ejercicio se cerró con un impacto económico superior a los 110 millones de euros (en 2024 fueron alrededor de 90 millones y 147 producciones) y con más de 5.200 empleos vinculados directa e indirectamente a la actividad audiovisual, según el balance anual presentado este martes por el Cabildo de Gran Canaria.

El desglose incluye 30 largometrajes, 10 series, 18 proyectos de animación, 13 documentales, 12 trabajos de postproducción y VFX (Efectos Visuales) y más de 70 rodajes publicitarios. En conjunto, esta actividad se tradujo en más de 4.100 días de rodaje y más de 4.400 contrataciones directas, datos que demuestran que la Isla continúa «progresando como destino de producciones nacionales e internacionales», en palabras del presidente de la institución insular, Antonio Morales.

Un impacto que se extiende a numerosos sectores más allá del audiovisual: «Hablamos de personal local, equipos técnicos, alojamientos, restauración y transporte», enumeró Morales, además de detenerse en uno de los retornos menos cuantificables pero estratégicos para el territorio, la proyección exterior. «Muchas producciones incorporan Gran Canaria en su guion y en su escenografía, lo que genera un impacto visual y de promoción adicional, con efecto directo también sobre el sector turístico», apuntó.

Diversidad de formatos

La diversidad de formatos es uno de los rasgos que definen el modelo grancanario, al que se suman las ventajas fiscales, la infraestructura de platós y la diversidad de localizaciones como claves del éxito de la industria audiovisual en la Isla.

«Gran Canaria no depende de un solo tipo de producción», indicó Morales, aludiendo a esa capacidad de responder a rodajes de ficción, animación, publicidad o producción digital. Una versatilidad que se refleja también en el reparto territorial de los rodajes, que alcanzan prácticamente a todos los municipios. «El impacto económico llega a todos los rincones de la Isla», recalcó el presidente.

Los platós

La actividad en platós refuerza esta imagen de consolidación. Así, durante 2025, estos espacios de rodaje sumaron 23 semanas de ocupación, lo que, descontando periodos como el verano o la Navidad, supone más de la mitad del año con actividad. Un dato que, según el Cabildo, permite competir en mejores condiciones con otros territorios y atraer producciones que combinan interiores y exteriores.

El crecimiento del sector ha ido acompañado de un refuerzo del ecosistema local. En este sentido, desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria se impulsaron programas formativos especializados y medidas de apoyo a empresas, con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido audiovisual. «Tenemos que seguir intensificando el esfuerzo en la formación de los profesionales que demanda el sector», insistió Morales, que situó como reto prioritario que esta industria genere cada vez más empleo para el talento local.

En ese contexto, la animación y la producción digital ocupan un lugar destacado, con Gran Canaria como un lugar de referencia en este ámbito.

Perspectivas para 2026

Preguntado por las perspectivas para 2026, Morales evitó concretar títulos o inversiones, pero lanzó un mensaje optimista: «Hay propuestas muy muy muy interesantes para el próximo año», avanzó el presidente, que aseguró que las productoras mantienen su confianza en la Isla y que los anuncios llegarán progresivamente.