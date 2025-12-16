Ptazeta, Carlos Rivera, Grupo Frontera, Dani Fernández y Danny Ocean, nuevas confirmaciones del Granca Live Fest

El Granca Live Fest celebró en el Estadio de Gran Canaria el acto conmemorativo de su quinto aniversario, una cita que sirvió para tomar el pulso a la dimensión que ha alcanzado el festival y a su papel en la proyección cultural del Archipiélago. Cinco años después de su nacimiento, el evento se ha consolidado como el gran festival de música de Canarias y como una de las citas imprescindibles del verano en España, situando a las islas en el mapa de la música en directo más actual.

Desde su primera edición en 2022, el Granca Live Fest nació con una idea clara: acercar a Canarias los grandes nombres que marcan el presente musical, artistas al frente de giras internacionales y propuestas capaces de ofrecer al público una experiencia comparable a la de cualquier gran capital europea. Ese planteamiento se ha traducido en una trayectoria sólida, con más de 225.000 asistentes en cuatro ediciones, público llegado de todas las provincias españolas y de más de 50 países, y una programación plenamente integrada en el circuito internacional de la música en vivo.

El acto del quinto aniversario sirvió también para avanzar el estado del cartel de la edición de 2026, que ya se encuentra muy definido, y para anunciar nuevas incorporaciones que se suman a los artistas previamente confirmados, a falta de los últimos nombres que terminarán de completar la programación en las próximas semanas.

Cartel del Granca Live Fest 2026 / LP/DLP

Estas nuevas incorporaciones refuerzan un cartel que ya contaba con figuras destacadas de la música nacional e internacional como Alejandro Sanz, Dani Martín, Lola Índigo o Viva Suecia. En este nuevo anuncio sobresale la llegada de Dani Fernández, uno de los artistas más sólidos del pop español actual; Danny Ocean, que aporta una marcada dimensión internacional y uno de los directos latinos más reconocidos del momento; y Carlos Rivera, con una trayectoria de gran alcance y proyección internacional. A ellos se suma Aitana, una de las voces más influyentes del pop español contemporáneo, que refuerza de forma destacada la jornada del sábado. Junto a estos nombres, el festival mantiene su apuesta por el talento emergente y la escena local, con una presencia relevante de artistas canarios.

Con este avance, el Granca Live Fest 2026 perfila una edición de gran ambición artística, reuniendo a algunos de los nombres más potentes del panorama musical actual y reafirmando su posición, un año más, entre las grandes citas del verano en España.

Programación por días

Jueves 2 de julio

Dani Fernández · Viva Suecia · PtaZeta · PlayaCoco · Toni Bob

La jornada del jueves todavía reserva una gran sorpresa.

Viernes 3 de julio

Lola Índigo · Danny Ocean · Carlos Rivera · Conjurer · Wendy Ruiz

El viernes se completará con un gran nombre aún por anunciar y una nueva incorporación que cerrará el cartel del día.

Sábado 4 de julio

Alejandro Sanz · Aitana · Dani Martín · Grupo Frontera · Agua del Chorro · Dani Calero · Quique Serra

Un festival consolidado

En sus cuatro ediciones, el Granca Live Fest ha generado un impacto económico acumulado de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos, impulsando sectores clave y reforzando el tejido productivo local. El festival mantiene además un firme compromiso con la sostenibilidad, avalado por las certificaciones ISO 20121 y Eventsost, así como con valores como la diversidad y la igualdad, con carteles en los que la participación de mujeres tiene un peso relevante.

Este crecimiento sostenido ha situado al Granca Live Fest entre los grandes eventos musicales del país, una trayectoria reconocida con seis nominaciones a los Iberian Festival Awards, que valoran la calidad artística, organizativa y creativa del proyecto dentro del circuito ibérico.

Durante el acto intervinieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; y el promotor del festival, Leo Mansito. El Granca Live Fest es un proyecto promovido y producido por New Event.

Cinco años después, el festival celebra algo más que un aniversario: celebra haberse convertido en un referente cultural que proyecta a Canarias desde la música en vivo, manteniendo la ambición, la calidad y una identidad propia.