La Joven Orquesta de Canarias celebra el Año Nuevo con conciertos que exploran la tradición nórdica

La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) celebra el Año Nuevo por noveno año consecutivo con tres conciertos que invitarán al público a conocer la tradición nórdica. La formación, que en esta ocasión estará integrada por 77 músicos de las Islas, interpretará obras de Sibelius, Grieg y Benito Cabrera en las citas programadas para el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife (día 1 de enero), el Palacio de Congresos de Fuerteventura (día 2) y el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria (día 3). Todas las funciones serán a las 19:30 horas y las entradas tienen un precio de 10 euros con descuentos para estudiantes, jubilados y personas desempleadas.

Dirigidos una vez más por Víctor Pablo Pérez, los conciertos, que serán retransmitidos en diferido por Televisión Canaria, arrancarán con la versión sinfónica de Tamat, la obra del compositor y timplista Benito Cabrera y con arreglos de Juan Durán. Estrenada en 2023 por la Jocan, en esta ocasión la obra dedicada al Archipiélago se interpretará a modo de suite, con las piezas dedicadas en concreto a El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Las raíces y la tradición conviven en esta obra que explora el folclore desde una perspectiva contemporánea.

Pianista invitado

A continuación, el pianista Martín García García protagonizará el Concierto n.º 2 para piano en la menor, op. 16, de Edvar Grieg, donde el folclore noruego se da cita con el romanticismo y el nacionalismo. Escrito en 1869, Víctor Pablo Pérez afirmó durante la presentación de esta cita que se trata de "uno de los conciertos más bellos" y es, de hecho, la composición que despertó en él la vocación musical. El director de orquesta rememoró que fue con nueve años cuando acudió a disfrutar de su primer concierto en su León natal y quedó totalmente atrapado. Al igual que lo que le sucedió a Pérez, la pieza de Grieg muestra un profundo amor por la música de su tierra.

Cartel de la cita. / El Día

La otra pieza central de la velada será la Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43, del finlandés Jean Sibelius, una muestra de la liberación y el independentismo del pueblo nórdico y que está considerada una de las sinfonías más influyentes del posromanticismo europeo. "Es una de las grandes obras de todos los tiempos, y que ya nos tocaba incluir en uno de nuestros conciertos", expresó el director de orquesta. Los conciertos finalizarán con la esperada propina. Juan Durán también ha sido el encargado de crear esta última pieza en la que se sucederán cinco villancicos nacionales e internacionales mientras suena de fondo la tradicional Marcha Radetzky.

Formación

Sin embargo, los conciertos de Año Nuevo de la Jocan van mucho más allá de una mera cita musical puesto que suponen un importante aprendizaje para los jóvenes participantes. Los jóvenes intérpretes disfrutarán de clases magistrales de la mano del pianista Martín García García, y que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio. Además, tres pianistas de la Jocan tendrán la oportunidad de interpretar estas piezas durante los ensayos.

En esta ocasión, antes de cada uno de los conciertos se ofrecerán charlas ideadas para acercar al público al contexto e historia de las obras seleccionadas. Bajo el título Paisajes sonoros entre la identidad musical canaria y nórdica: descifrando el concierto, las estudiantes de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Canarias María Sánchez y Victoria Hernández darán al público algunas claves que conectan las diferentes piezas del repertorio. Hernández expresó que esta iniciativa permite despertar el interés del público por la música clásica, "sobre todo entre los más jóvenes, que son los más aislados en este sentido". Habló en concreto sobre el repertorio elegido, en el que destaca el nacionalismo y la exaltación de los sentimientos patrióticos volcados en la música. "Pretendemos acercar la historia de la forma más cercana y sencilla posible para que el público entienda qué va a escuchar, y se vuelque al 100% durante el concierto", concluyó.

Proyecto necesario

Andrea Flores es una de las violinistas de la Jocan y participa en estos conciertos desde el año 2021. "Estoy agradecida por poder formar parte de este encuentro porque un proyecto como la Jocan es una gran oportunidad, y es indispensable para forjar nuestro futuro musical".

El director general de Innovación, Cultura e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, celebró que la Jocan constituye "uno de los proyectos estrella del Gobierno de Canarias en el ámbito de la música" y recordó que se trata de una iniciativa "en la que creemos de manera pasional, porque no solo impulsa y acompaña al talento canario, sino que también permite que gente muy joven nos ayude a difundir la maravilla que es la música".