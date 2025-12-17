Muere el escritor y catedrático Eugenio Padorno, uno de los grandes intelectuales de Canarias

El poeta, ensayista y catedrático Eugenio Padorno, uno de los grandes intelectuales de Canarias y referente fundamental de la literatura hispana contemporánea, ha fallecido este miércoles 17 de diciembre, a los 83 años, tras una larga enfermedad.

Con una destacada relación de investigaciones, ensayos, poemarios y antologías a sus espaldas, Padorno es una de las mentes más brillantes y cultas de las letras canarias, que dedicó el grueso de su obra a ahondaren la identidad y condición insular desde una perspectiva humanística, con especial atención a las manifestaciones literarias y artísticas.

Integrante de esa destacada generación nombrada Poesía Canaria Última, en su corpus literario destacan títulos como Diálogo del poeta y su mar (1992), Paseo antes de la tormenta (1996), Cuaderno de apuntes y esbozos poéticos del destemplado Palinuro Atlántico (2005), La echazón (2010), Donde nada es todo lo asible (2015) y Hocus pocus (2015) o Recuento en El Istmo (2021)