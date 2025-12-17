Toda su obra, una larga despedida

¡Vaya palo en la frente del Palinuro atlántico! Ese antihéroe que se trajo él solito desde el Mediterráneo virgiliano al océano insular, para darle al menos fundamento al vaciado. Brindarles un cacho de espejo, aunque sea empañado, a los seres «soledosos» que vivaquean sobre el musgo de este «rincón del africano / Infierno atlántico», a la sirga del monje san Brandán, que sigue clamando su canción sobre la ballena varada, sin que nadie le escuche (con su resignada caligrafía de «negro sobre negro», en «escritura de audiencia cero» , desde «un mar sin testigos»); con idéntica mala suerte que sus inamovibles descendientes, desde el náufrago más largo de los siglos, de Agustín Espinosa, al muchacho escuálido y silente de su venerado Domingo Rivero, que, desde «las tristes playas de la muerte», continúa proclamando: «Solo mi sombra caminó conmigo».

Un Palinuro que, igual que el poeta escribe, rema sin tregua, al «frior» de estas aguas, entre el ruido ensordecedor de las olas nocturnas, que suenan a un «gramófono rayado», o a los gritos de «un borracho dentro de la taberna que el sueño poco a poco levantaba». Un acorralante cerco que, no obstante, se gana la conmiseración del poeta, pues destacará del mar, al cabo: «...su seminal espuma siempre triste; su soledad tan parecida a la del hombre». Toda transacción lírica va «de un aislado a otro aislado»; máxime si –rodeado de «Mendigos del ser» sujetos a una «Molienda colonial»- escribe desde una isla del «gredal africano» o el «sumidero atlántico», como subraya en uno de sus últimos libros. En estos, Eugenio Padorno radicaliza aún más su desazón poética y existencial, sellando, por ejemplo, que « lo de nuestro espíritu es errar en el centro del mar multiplicado».

Sin embargo, su fatalidad se reconcentra en su excelente poema / poemario Septenario (1984), un texto imprescindible desde ya en el legado de la tradición canaria, en el que explica que «...en vano hemos movido / grandes bloques de silencio y vacío sobre el mar», y, para rematar su pesimismo ‘antropoético’, concluye que el «designio de su tarea [como poeta insular] es la construcción de «una obra hermosa, trágica e inútil». Y, para ilustrarlo, nos advierte ahí que tuvo esa intuición ya desde su infancia, cuando, «niño en Puerto Cabras», veía a diario a Wenceslao Rodríguez enjalbegar una roca que el mar volvía a borrar, una tarea émula de la del Poeta sin Nombre, que le sugiere el creador isleño.

Abierta ahora, sobre la mesa, su extensa poesía reunida, de 500 páginas y medio siglo de creación, Acaso solo una frase incompleta (1965-2015), no es difícil observar que, desde el comienzo, toda la obra del poeta de istmo de Las Isletas, como data sus libros, es una larga despedida. Aquí y allá abundan los versos que suenan a anticipo de epitafios. «Doy gracias de que solo muramos una vez», o esto otro que se ha revelado final y tristemente autobiográfico: «Partí sin un adiós de la fiesta de un viejo mundo amado».

No pocas veces disfrazaba esos posibles epitafios de interrogación, para darles el aspecto más bien retórico de una duda que, en realidad, no hace sino recargar la fatalidad irreversible: «¿El silencio y la soledad son aquí paletadas de más muerte?; «¿En verdad querría ser sólo / La llama de un espíritu / Que vaga entre otras llamas / En el haz de las aguas / De la sigilante noche atlántica?»

… Toda su obra cabe espacialmente en un círculo de arena de La Puntilla, donde ha pasado su infancia y su madurez, y donde vislumbraba su escritorio (“Tinta de sol», “Pisapapeles en la arena»...). En los mismos altillos de la calle de Albareda donde ha pasado su larga convalecencia final, relata que escuchaba de niño «la voz de mi madre», diciéndome: «Es muy tarde… ¡Apaga; duerme ya!», entremezclada con la extrañeza de su propia voz de profesor, cuando a la hora convenida del tiempo del examen, le exhorta a sus alumnos, como narra en un poema: «¡Vayan terminando!».