Romina Naranjo reúne sus relatos más inquietantes en 'Pasillo' a la morgue, una antología de terror

La escritora grancanaria Romina Naranjo acaba de publicar su nuevo libro, Pasillo a la morgue. Antología de relatos de terror, editado por Aliar Ediciones. La obra reúne una cuidada selección de relatos en los que el miedo adopta múltiples formas y se manifiesta desde perspectivas muy distintas, abordando tanto lo sobrenatural como los rincones más oscuros de la mente humana.

El volumen propone un recorrido por los diferentes subgéneros del terror, con historias que van desde el terror psicológico y cósmico hasta el slasher, los crímenes reales, las casas encantadas o situaciones cotidianas que derivan en episodios perturbadores. El resultado es una antología variada que busca incomodar al lector y obligarlo a reflexionar sobre los límites de la ética, la salud mental y la naturaleza del miedo.

Relatos que exploran el lado más oscuro del ser humano

En Pasillo a la morgue, Naranjo da voz tanto a víctimas como a victimarios. El lector se enfrenta a asesinos en masa y criminales seriales, desapariciones con desenlaces abiertos o cerrados y al concepto de la llamada “víctima perfecta”. También hay espacio para relatos de corte paranormal, donde entes invisibles o presencias intangibles se convierten en el origen del horror.

La antología incluye historias marcadas por la obsesión, la culpa, la venganza y la imposibilidad de dejar ir, emociones que empujan a los personajes hacia situaciones extremas. Algunas narraciones sitúan al lector en escenarios tan inquietantes como una mesa de forense o exploran inclinaciones perturbadoras, como la necrofilia, desde el punto de vista de distintos profesionales. Todo ello configura un mosaico de miedos diseñado para generar desasosiego y cuestionar las simpatías del lector.

Portada de 'Pasillo a la morgue' / La Provincia

Una autora versátil con una amplia trayectoria literaria

Romina Naranjo nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1988 y cuenta con formación en Pedagogía, Educación Infantil y estudios recientes en el ámbito de la integración social, una base académica que influye en la diversidad temática de su obra. Aunque es conocida principalmente por su trayectoria en la novela romántica, donde publica desde 2014, su producción abarca géneros muy distintos.

Es autora de novela romántica desde 2014, publicando en subgéneros tan diversos como novela histórica, contemporánea, wéstern, comedia juvenil o chick lit. Hasta la fecha ha publicado una veintena de títulos, entre los que destacan El jefe (Ediciones B, 2015), Un prometido inadecuado (Romantic Ediciones, 2016), Al pie de la montaña (Titania, 2018), Todos los caminos (Selecta, 2020), Un marido inconveniente (Romantic Ediciones, 2021) o Místicos. Una historia de rock adolescente (Siete Islas, 2024). Alguno de sus relatos ha sido incluido en colecciones, además de haber sido ganadora y finalista en varios concursos de relato de terror.