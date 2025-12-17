Zalakadula celebra tres décadas de magia y tradición en el Galdós

Zalakadula cumple 30 años. Y, fiel a su cita ininterrumpida con el público familiar cada Navidad, regresa al Teatro Pérez Galdós con Zalakadula 30 Años, un nuevo espectáculo que rinde homenaje a las historias, personajes y emociones que han acompañado a varias generaciones de espectadores desde 1995. Una celebración única, escrita y dirigida por Luifer Rodríguez y Mari Carmen Sánchez, que repasa el universo creativo de la compañía desde una nueva mirada, llena de humor, música en directo y fantasía, en una producción coproducida por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

A la presentación celebrada en el Teatro Pérez Galdós asistieron ayer Josue Íñiguez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria; Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y miembro del patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria; Antonio Lorenzo, promotor de Zalakadula; Luifer Rodríguez, director artístico de Zalakadula y Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

Antonio Lorenzo señaló que la presentación debía entenderse como una celebración de los 30 años de Zalakadula, «un proyecto que ha crecido junto a su público y que hoy reúne en el teatro a varias generaciones de una misma familia». Destacó la vigencia del espectáculo, su capacidad de relevo generacional tanto sobre el escenario como entre el público, y recordó a figuras clave de su historia, como José Antonio Ramos y Toñín Barrera, dueño del Cuasquías, cuyo impulso fue decisivo en los orígenes del proyecto.

El director artístico de Zalakadula, Luifer subrayó que Zalakadula es fruto del talento colectivo de numerosos artistas, «el objetivo sigue siendo crear un espacio de diversión, emoción y esperanza donde padres, madres, hijos e incluso abuelos puedan reconocerse y celebrar juntos. Es maravilloso ver a padres y abuelos que vinieron hace tres décadas con sus hijos y ahora traen a sus nietos».

Por su parte Guacimara Medina recordó «yo fui una de esas niñas que venía a ver Zalakadula con los ojos como platos y que ahora vengo con mis hijas». Definió Zalakadula como una cita imprescindible de la Navidad, capaz de «diseñar sonrisas» y mantener vivo un ritual familiar que se repite año tras año, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria.

Finalmente, Josué Iñiguez destacó que Zalakadula es un ejemplo del valor cultural de Las Palmas de Gran Canaria, en un momento tan importante como el que se está viviendo a la hora de posicionarse como Capital Europea de la Cultura 2031, «un proyecto auténtico que demuestra la fortaleza de la cultura hecha en esta ciudad», afirmó.

Magia en el escenario

El coliseo capitalino se transformará durante tres días en un gran homenaje escénico al imaginario Zalakadula: un espacio donde conviven recuerdos, nuevas historias y guiños a los clásicos de la compañía, y donde la magia vuelve a ocupar el centro del escenario. Las funciones serán los días 26, 27 y 28 de diciembre, en doble sesión a las 17:00 y 19:30 horas.

«Llegar a los 30 años es un regalo que nos ha hecho el público», destacó el director artístico Luifer Rodríguez, quien asegura que este nuevo espectáculo «es una fiesta, un abrazo y un gracias». Rodríguez avanza que «hemos creado un viaje emocional y divertido que rinde homenaje a nuestro propio universo, a las familias que han crecido con nosotros y al espíritupeterpánico que ha marcado nuestra forma de entender el teatro».