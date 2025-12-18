‘Madrid Atlántico’ reivindica el arte canario surgido en Reina 39

Representantes del arte canario

La revista Madrid Atlántico muestra los rostros de los representantes del arte canario que a principios del siglo XXI se reunieron para desarrollar su trabajo en la capital de España desde el espacio Reina 39. Se trata de una obra del artista Alexis W que recopila las imágenes de más de un centenar y medio de nombres procedente del archipiélago que hace dos décadas años se trasladaron a Madrid y desarrollaron su labor fuera de las Islas.

El propio Alexis W presentó este jueves la obra en el Centro de Arte La Regenta con la compañía de la periodista Alicia R. Mederos, los fotógrafos Marcos Rivero Mentado y Leandro Betancor Fajardo, además del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez.

«Durante 15 años tuve un bar que convertí en un estudio fotográfico en el que retraté a casi 700 personas» recuerda el propio fotógrafo. «Era una cartografía de la sociedad herreña contemporánea, pero a partir de ese archivo madre he estado sacando todo este tiempo fragmentos para construir relatos o ensayos», añade. Uno de ellos fue un proyecto que se llamó La ventana indiscreta en la calle Pelayo de la capital de España sobre la violencia en todas sus versiones. Otro para Mi colección de día en el TEA de Tenerife. Y un tercero para este ensayo llamado Madrid Atlántico que es una selección de 154 retratos de personajes canarios vinculados al mundo de la cultura: artistas, comisarios, periodistas, escritores, galeristas, pintores, escultores, músicos, poetas o gestores culturales, entre otros.

«Es realmente lo que ocurrió en Madrid recayendo los protagonismos en los artistas y los espacios que crearon», asegura. Principalmente, está Reina 39, pero también Espacio Canarias, en la calle de Alcalá, que fue inaugurado por la Consejería de Cultura para dar visibilidad a la creación canaria». Sin olvidar el Eagle Bar del propio Alexis W, abierto en 2008, que luego pasaría a ser un improvisado estudio fotográfico. Y a lo que habría que añadir una corresponsalía de la Radio Televisión autonómica. Se trata de «un ejercicio de revisionismo que no quiere serlo», añade el fotógrafo. En el libro se intercalan las imágenes con los textos. En el primer caso, hay tres tipos de instantáneas. Por un lado, los rostros de los actores culturales que incluyen, entre otros, a Raquel Ponce, Kike Perdomo, Manolo Cruz, Emilia Martín Fierro, Orlando Ritto, Juan Hidalgo, José Otero, o Moneiba Lemes.

Son fotografías de primeros planos de los rostros con una frialdad y trasfondo psicológico realmente impactantes. Por el otro, hay fotografías o diseños de algunos de los protagonistas con resoluciones casi siempre originales que incluye desde los rastros de óleo y acrílico en la pared del estudio Reina 39 hasta la inauguración de la librería del Espacio Canarias, pasando por un dibujo del Eagle Bar de Patrick Murphy. El proyecto se enriquece con textos de Alicia R. Mederos, Luis Francisco Pérez, Leandro Betancor Fajardo, Javier Sicilia, Santiago Palenzuela, Dácil Granados, Omar-Pascual Castillo y Marcos Rivero Mentado. Y la publicación se completa con un conjunto de imágenes que documentan actos, exposiciones, flyers y otros materiales que formaron parte de aquella intensa actividad cultural.

Resulta especialmente reveladora la conversación que mantienen Alexis W con Marcos Rivero Mentado. En las primeras páginas del libro en donde el autor del proyecto recuerda los comienzos de su local Eagle como un bar. «Convertí aquel rincón en un estudio fotográfico donde retraté a casi setecientos individuos», señala. «Fue un auténtico atlas de cartografía humana de la fauna ibérica de aquel entonces. El archivo fue creciendo al ritmo vertiginoso de mi obsesión por ampliarlo. Invitaba a todos a una visita en el espejo, primero los clientes del bar, luego los vecinos de Chueca y finalmente, toda persona que encontraba en la calle o en los círculos sociales donde me movía y consideraba digna de ser inmortalizada», añade.

«Por aquella época, corrí la voz entre mis amigos para convocar en el estudio-bar personajes vinculados a diferentes ámbitos del mundo cultural de Canarias. Periodistas, coleccionistas, galeristas, escritores, gestores culturales, pintores, escultores, músicos, poetas o los progenitores del más grande de los nuestros, los padres de Carlos Rivero». Marcos Rivero Mentado, por su parte, le contesta de forma especialmente elocuente que era necesario hacer una «reflexión histórica y reivindicativa para la nueva oleada de artistas insulares, que han conocido el ostracismo, emigrando a otros lugares para buscarse la vida». Para el fotógrafo grancanario «hay un contingente de artistas retornados, antiguos residentes en ciudades como Barcelona o Madrid, que también tienen sus propias historias». Y añade finalmente que «sería necesario junto a la creación del libro, una exposición antológica de todas esas personas que recalaron» en esos locales. «Ese momento forma ya parte de la historia de la cultura visual canaria que debe ser reivindicada»