Dos premiados de Animayo logran dos nuevas 'shortlists' para los Premios Óscar® a Mejor Cortometraje de Animación 2026

Animayo, el renombrado Summit and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Video Games, suma un nuevo hito a su trayectoria al conseguir dos nuevas shortlist para los Premios Óscar® 2026, reforzando más, si cabe, su incuestionable posición como referente mundial en la industria audiovisual. Estas 'shortlists', integradas únicamente por los 15 mejores cortometrajes de animación del año, suponen un reconocimiento de alto prestigio y un claro sello de calidad, excelencia y diferenciación entre un elevado número de obras preseleccionadas a nivel mundial.

Este nuevo logro se produce tras el Premio Óscar® a Mejor Cortometraje de Animación para In the Shadow of the Cypress, de los guionistas y directores iraníes Hossein Molayemi y Shirin Sohani, que entró en la carrera de los Óscar® 2025 al obtener el Gran Premio del Jurado Internacional Animayo 2024, premio que, por el carácter calificador del Festival, otorga un pase directo a la preselección de los Óscar®. Este año, el equipo de Animayo celebra el éxito de unas obras que vuelven a demostrar el alcance internacional de los proyectos vinculados a este Festival. Tal es el caso de la italiana "Playing God", de Matteo Burani y Arianna Gheller, que, ganadora del Gran Premio Internacional, obtuvo su primer pase directo en la carrera hacia los ansiados Óscar® de la mano de Animayo. De otra parte, la estadounidense "Forevergreen", de Nathan Engelhardt y Jeremy Spears, Premios Mejor Dirección Artística y Mejor 3D, también ha sido seleccionada para la shortlist de la 98th Academy Awards.

"Playing God", es un corto realizado en técnica de marionetas, arcilla, stop-motion y pixilación de 9 minutos de duración en los que, en la oscuridad de un taller, una escultura de arcilla cobra vida, rodeada de criaturas extrañas. El jurado internacional, presidido por Aubry Mintz, director ejecutivo de ASIFA-Hollywood, (EE UU), calificó esta obra de stop-motion como una propuesta "de gran fuerza visual, atmosférica y visceral", destacando su narración sobre la reinvención y la búsqueda de la perfección. A pesar de su intensidad y crudeza, subrayaron su cuidada dirección de arte, animación y un diseño sonoro impactante, ofreciendo una pieza tan visceral como técnicamente admirable. Destacada técnica gracias a la que también se alzó con el Premio Mejor Stop-Motion para esta «obra poderosa, de narrativa arriesgada y valiente, poco habitual en el panorama de la animación. Con una técnica de una delicadeza excepcional», en palabras de Damián Perea, director y productor de Animayo Gran Canaria, La Isla de Mi Vida.

"Forevergreen", cuenta la historia de un osezno huérfano que encuentra un hogar bajo el cuidado de un árbol perenne paternal. Sin embargo, su hambre por la basura humana lo lleva al irremediable peligro.

Además de las mencionadas, más premiados en la última edición de Animayo resonaron con fuerza en esta carrera internacional de los Óscar@, - aunque finalmente no alcanzaran la shorlist -, reafirmando el compromiso del Festival con la excelencia artística y la promoción de nuevos talentos. Obras como la portuguesa "Two Ships", de McKinley Benson, Premio Mejor Historia, que en técnica 2D cuenta la historia de una pareja que lucha por mantener su conexión mediante encuentros fugaces mientras trabajan en turnos opuestos. Y, cómo no, tratándose de Animayo y su profunda apuesta por la formación, el premio Mejor Cortometraje de estudiante "Trash", de Gregory Bouzid, Maxime Crançon, Robin Delaporte, Mattéo Durand, Romain Fleischer, Alexis Le Ral, Margaux Lutz y Fanny Vecchie, de la Escuela francesa ESMA. Una historia en técnica 2D, 3D que cuenta la vertiginosa persecución de una rata famélica y una paloma que luchan por una porción de pizza en un oscuro callejón.

Lista Completa de Obras Seleccionadas en la Shortlist de los Premios Óscar® 2026:

* "Autokar"

* "Butterfly"

* "Cardboard"

* "Éiru"

* "Forevergreen"

* "The Girl Who Cried Pearls"

* "Hurikán"

* "I Died in Irpin"

* "The Night Boots"

* "Playing God"

* "The Quinta's Ghost"

* "Retirement Plan"

* "The Shyness of Trees"

* "Snow Bear"

* "The Three Sisters"

Un nuevo reconocimiento que reafirma el papel de Animayo como un nexo esencial entre Europa, América y África, proyectando a Gran Canaria como un punto destacado en la industria cultural y audiovisual. Su alcance internacional, respaldado por la conexión directa con los Premios Óscar®, fortalece el prestigio del Festival y posiciona a la isla como un centro estratégico para la animación y los efectos visuales. Y así lo entienden los patrocinadores que apoyan decididamente la industria cinematográfica y el esfuerzo por acercar la cultura y la educación audiovisual y tecnológica a todos los públicos como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, 'La isla de mi vida', a través del Servicio de Presidencia, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de Promotur, Turismo Gran Canaria, la Fundación de La Caja de Canarias, el Gobierno de Canarias, así como la implicación de productoras, estudios, escuelas y universidades, además de numerosas empresas privadas. Además, su dedicación a la formación y promoción de nuevos talentos estimula el desarrollo del sector, generando oportunidades profesionales y atrayendo la atención de estudios y creadores de todo el mundo.

Un festival reconocido por la Academia de Hollywood

Gracias a su condición de festival calificador oficial para la Academia de Hollywood, Animayo sitúa a Gran Canaria en el panorama global de la industria, consolidando su identidad artística y su competitividad en el mercado audiovisual. Y es que Animayo es el único festival de animación en España reconocido como Festival Calificador para los Premios Óscar® en dos categorías oficiales por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood: Gran Premio del Jurado Internacional Animayo para cortometrajes de animación internacionales (desde 2018) y Mejor Cortometraje de Nacionalidad Hispanohablante - Animación con Ñ, para obras de países de habla hispana (desde 2022).

Este prestigioso estatus ya ha llevado a otras producciones a la nominación y la shortlist, como:

* Our Uniform, de Yegane Moghaddam, (Irán), Gran Premio del Jurado Animayo 2023, fue nominado en los Óscar® 2024).

* Late Afternoon, de Louise Bagnall, (Irlanda), Gran Premio del Jurado Animayo 2017, fue nominado en los Óscar® 2018).

* Kapaemahu, de Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, Joe Wilson y Daniel Sousa (EE UU), Gran Premio del Jurado Animayo 2020, entró en la shortlist de 2021.

* An Ostrich Told Me the World is Fake and I think I Believe It, de Lachlan Pendragon (Australia), Mención Especial de Animayo al Mejor Stop Motion, resultó nominada en la 95 edición de los Óscar®.

Cada año, Animayo selecciona sus obras tras evaluar más de 2.000 producciones de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, publicidad animada, videoclips, cinemáticas de videojuegos y realidad virtual, provenientes de más de 80 países. Un riguroso proceso de selección y un fuerte compromiso con el arte y la innovación que trasciende fronteras y refuerza su posición como un motor indispensable del desarrollo artístico y audiovisual.

20 Aniversario. Puente cultural y profesional entre Europa y Hollywood.

Nacido en la isla hace veinte años en Las Palmas de Gran Canaria, el Festival ha impulsado la creación, la formación y la proyección internacional de talento en animación, efectos visuales y videojuegos. Desde su origen, Animayo lidera la campaña "La Isla de Mi vida", que promueve una imagen moderna, sostenible y creativa del archipiélago.

Dos décadas después, Animayo despide por todo lo alto la que ya es su icónica veinteava edición. Número redondo donde la celebración y su incansable expansión comenzaba con el mencionado Óscar@ para el Gran Premio del Jurado 2024 con el que vibramos de la mano de Damián Perea junto a sus directores en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Tras culminar la fase presencial de Animayo Gran Canaria con más de 27.000 participantes, Animayo inició su gira internacional debutando con el estreno mundial del Palmarés Oficial en la ciudad de Nueva York, en el Graduate Theater de la School of Visual Arts (SVA). A partir de aquí, Animayo recorre diversos escenarios, festivales y mercados diseñando eventos exclusivos en los que continúa dando a conocer la obra de sus premiados, dándoles la mayor visibilidad posible también en su carrera a los Óscar® y reforzando importantes colaboraciones. Escenarios, festivales y mercados como: el Instituto Cervantes de Los Angeles (EE UU); LightBox Expo (Pasadena Convention Center); Walt Disney Studios; Sony Pictures Animation; Warner Bros; Animation Magazine Summit o Netlix, además de proyección especial para los miembros de la Academia, en colaboración con EGEDA U.S.A.

Con estos logros en su haber, en tanto espera la llegada del anuncio de nominados finales que serán reveladas el 22 de enero de 2026, Animayo ya prepara su edición número 21 que se celebrará del 6 al 9 de mayo de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria. Fiel a la competitividad, excelencia y calidad que le caracterizan, vuelve a poner en el mapa mundial el nombre de Gran Canaria y de su capital, Las Palmas de Gran Canaria, como sede de uno de los más prestigiosos festivales de su categoría a nivel mundial.