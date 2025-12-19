Rofe y Rabiche, el doble vuelo musical que no te puedes perder este sábado en Canarias En Vivo

El vuelo de Rabiche planea sobre paisajes de folk rock y slowcore, con cumbres del blues y otros colores en una paleta de tonalidades infinita. Rofe es ruido a ras de suelo, como una erupción de post-rock verbenero que sacude la tierra. Rabiche es un vuelo progresivo, cada vez más alto y, cuando te envuelve en sus atmósferas, los cuerpos levitan unos centímetros sobre el suelo movidos por la llamada de sus voces y sonoridades. Y luego Rofe los aterriza en la arena a golpe de guitarra y percusión con su pachanga distroy, punk tropical y math rock.

Hoy la tierra y el cielo se unen en un mismo acontecimiento, como dos vuelos que se cruzan y estallan en una fiesta para los sentidos. Las bandas canarias Rabiche y Rofe, dos de los proyectos musicales más interesantes de las Islas, actúan en un doble concierto exclusivo este sábado 20 de diciembre en la sala Canarias en Vivo, en Las Torres, a las 21.30 horas.

«Un encuentro de dos bandas canarias que, aunque diferentes estilísticamente hablando, rezuman pasión por los cuatro costados por lo que hacen y por la música en general», anuncian. Pero en el fondo, comparten mucho más: la calidad sonora, el buen gusto, el repertorio de influencias que transpiran sus canciones, y no menos importante, su discurso de resistencia en las filas del circuito independiente y underground isleño.

Rabiche abrió las alas en 2024 como la constelación de un supergrupo de cinco grandes músicos canarios: Diego Hernández, José Antonio Fajardo, Jorge Hernández, Manuel Campos y Carlos Pérez. Con un disco de debut homónimo bajo el brazo, editado por Lambada Records y Hey Boy, Hey Girl, ya ha consolidado su lugar propio en el cielo de los grandes.

La banda toma su nombre de una de las dos aves endémicas de Canarias, porque Rabiche apunta alto pero sin perder de vista su raíz.

Por su parte, Rofe son Javi, Tato e Ignacio. Así lo anuncia la banda. Pero también lo son Yeray, quien compone y da nombre a las canciones, y Alba, que pone el saxo al servicio de dos temas de su último disco. Este álbum, titulado Drama ‘n’ bass, es una joya guatequera con canciones de títulos sublimes como En ocasiones veo huertos, El malestar del calcetín sin pareja, Injusto y bello o Te echo de menos playa viva.

Por seguir la interreferencialidad, el nombre de la banda se inspira en el término lanzaroteño que designa la arena volcánica de granos gruesos y rugosos, negro o rojo. «En sí mismo, el rofe es inerte, sin embargo, es usado como capa superior de un terreno fértil ya que permite la vida bajo él: atrapa la humedad y protege del sol», subraya la banda.

También revelan que «tienen preparada alguna que otra sorpresa para este concierto». Y es fundamental mencionar que se subirá al escenario la saxofonista Alba Gil Aceytuno, que en sí misma es un acontecimiento propio. El mejor plan posible para este sábado, si me preguntan, con permiso del gran Juan Mayorga, las cervezas de la Alameda o los bombones de Tejeda.