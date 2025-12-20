12 cómics recomendados para esta Navidad 2025

Ángel de la Calle. Garbuix Books, 24,95 €

El autor salmantino, asturiano de adopción, se centra en la Transición, en el momento de la muerte del dictador regresando a su propia juventud y la lucha antifranquista de la que formó parte. La represión y la historia paralela de un dibujante al que confundieron con él y que él se empeña en sacar del olvido se suceden en este fresco personal de la época.