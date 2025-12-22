La cantante sueca Gunhild Carling se une a la Gran Canaria Big Band en un doblete de swing y jazz

Un recorrido por el swing y el jazz clásico que recrea la atmósfera de los cabarets de los años 20 para adentrarse en las sonoridades características del jazz de las décadas posteriores. Estos son los hilos del espectáculo La Reina del Swing, que brinda la Gran Canaria Big Band junto a la artista sueca Gunhild Carling, y que interpretarán el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani; y el director artístico del espectáculo, Chano Gil, presentaron ayer este concierto en que la formación grancanaria, con la presencia escénica de Carling, transforma el escenario en un espacio donde música, ritmo y espectáculo se integran de forma natural.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, explicó que «la Gran Canaria Big Band es un fijo en Navidad en el Cuyás y con una propuesta tan puntera como esta se demuestra una vez más que estamos en el epicentro del mundo del jazz». «En esta ocasión no se trata de un jazz profundo, sino que se centra mucho en el swing, con piezas cortas y ligeras, así que estoy seguro de que mucha gente que quizás no escuche este género a diario lo va poder disfrutar muchísimo», añadió Gonzalo Ubani.

Una reconocida figura del jazz internacional

Gunhild Carling es una reconocida figura del jazz internacional. Multiinstrumentista, cantante y bailarina de claqué, ha desarrollado su carrera desde muy joven en el ámbito del swing, influida por una tradición familiar vinculada a la música y al circo. Su versatilidad la ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo y a reunir millones de visualizaciones en plataformas digitales. En sus actuaciones interpreta instrumentos como el trombón, la trompeta, la flauta dulce, la armónica, la gaita, la batería y el piano, destacando por su capacidad de improvisación y su dominio de distintos estilos dentro del jazz.

«A día de hoy no hay ningún artista, ni masculino ni femenino, que haga lo que Gunhild hace, que es una artista plena, una show-woman que viene del circo y que realizará un auténtico malabarismo musical», señaló Chano Gil. «Tenemos muchas ganas de que se lleve a cabo porque se trata de una artista de la más top del mundo del jazz», subrayó.

La Gran Canaria Big Band, considerada una de las formaciones más sólidas del panorama nacional en este género, acompaña a Carling en un programa que combina energía, elegancia y fidelidad al espíritu del swing, ofreciendo una propuesta especialmente diseñada para las fechas navideñas.