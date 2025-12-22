Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

El escritor Juan-Manuel García Ramos publica el ensayo ‘El temor de morir’

El autor reflexiona sobre nuestra caducidad humana a partir de lo que se han venido a llamar «experiencias cercanas a la muerte»

Juan-Manuel García Ramos.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Este diciembre de 2025, la editorial Mercurio distribuye el ensayo El temor de morir, del escritor y catedrático Juan Manuel García Ramos. En este libro, el autor reflexiona sobre nuestra caducidad humana a partir de lo que se han venido a llamar «experiencias cercanas a la muerte».

Las temáticas de este escrito navegan entre las especulaciones hechas desde las religiones o la filosofía, Sócrates en primerísimo lugar; las vivencias personales del mismo García Ramos, o investigadas a través de testimonios ajenos donde habitan presentimientos y augurios.

También se abarcan las cábalas de la literatura en torno a la muerte y el sufrimiento (desde voces tan contrastadas como las de Joyce, García Márquez, Luis Mateo Díez, Jorge Manrique, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Karen Blixen, Paul Valéry, Javier Marías,..); los esfuerzos gigantescos de la ciencia y el dinero actual por derrotar a la muerte o a sus alrededores.

Cubierta del libro El temor de morir.

El arte de filosofar

Un viaje apasionante por el descontento del ser vivo por encontrar sentido a su existencia y a su imparable desaparición. La lucha por seguir formando parte de un mundo del que terminaremos por ser desterrados según las versiones más asumidas en torno a nuestra improbable inmortalidad.

García Ramos cree que filosofar es hacer viable y vivible la propia existencia. Esa aspiración la rastrea en sus lecturas literarias, históricas, religiosas, o en distintas escuelas de pensamiento antiguas y actuales, y en los conocimientos adquiridos sobre los esfuerzos de la Inteligencia Artificial por dotarnos de una longevidad que muchos teóricos de Silicon Valley cifran, sin pestañear, en 120 o 150 años de vida para el común de los mortales. Se trataría, como comenta el médico por Harvard y uno de los gurús de Silicon, Peter H. Diamandis; de que podamos tener un futuro más grande que nuestro pasado.

