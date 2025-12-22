De hispano flamencos a canarios: el linaje Van de Walle

El objeto de este artículo es revisar el conocimiento existente sobre el establecimiento de la familia Van de Walle en la isla de La Palma en 1530. Se trata en de tres hermanos que se arraigan en Canarias aunque solo uno de ellos deja descendientes en las islas.

El territorio que conocemos como Flandes en la actualidad es una superficie menor que el conocido por tal nombre en el siglo XVI que al menos duplicaba el contemporáneo.

El conde de Flandes y duque de Borgoña, el soberano del territorio, en la época era el emperador Carlos V por herencia de los Habsburgo, por lo tanto el territorio era «autónomo» como diríamos ahora, se regía por sus propias leyes pero formaba parte de la herencia de Carlos como otros reinos como los de Castilla o Aragón. De ahí el título del texto: Hispano flamencos. Flamencos sería su «nacionalidad» ( aunque este era un concepto político inexistente entonces) pero a la vez eran súbditos del rey de la monarquía hispánica; el concepto político de «español» era también inexistente. Estas lealtades políticas de carácter medieval han desaparecido en la época contemporánea porque el Estado como ente político reconocido es posterior a la época que estamos comentando.

Los tres hermanos en cuestión que vamos a tratar fueron Joris ( Jorge), Lodewijk ( Luis) y Anna Van de Walle.

La familia Van de Walle tiene su origen a finales del siglo XII según el estudio publicado por el historiador belga Joseph Van Cappellen en la Revista de Historia Canaria en 1968.

Según el autor, los miembros de la familia participaron de manera ininterrumpida en la administración municipal además de ostentar cargos políticos y militares de la ciudad de Brujas. Por lo tanto, es lo que se conoce como una familia del patriciado urbano cuya fuente de riqueza es el comercio en particular el comercio internacional, pues Brujas fue durante los siglos XII, XIII , XIV y XV un emporio de comercio con el norte de Europa y con el Mediterráneo.

Durante siglo XV la riqueza de Brujas declinó como consecuencia del auge de Amberes y del progresivo anegamiento del Zwin, la arteria fluvial para la navegación hacia Brujas y probablemente esa fue la causa última que explica la migración de miembros de la familia Van de Walle a territorios de la Monarquía hispánica como las islas Canarias. Además de lo anterior, la atracción de las riquezas descubiertas en América y controladas por los españoles era un poderoso incentivo para una familia de comerciantes que a la sazón contaba con más de 250 años de antigüedad. El padre de los tres hermanos ya hacía negocios con Canarias documentados en 1516 años antes del traslado definitivo de sus hijos a las islas.

Los padres de los hermanos fueron Thomas Van de Walle y Catherina Van Paraet. Thomas fue regidor de la ciudad en 1517, jefe del barrio de Saint Jean en 1521 y miembro del consejo en 1528.

Tuvieron siete hijos pero nombraremos los tres que se establecieron en España: el mayor, Joris o Jorge que emigró a España y estaba en Canarias en 1531. Se casó con Catalina de Torres Grimón , tuvieron una única hija que casó con Baltasar de Guisla, tronco de otra familia de origen flamenco en La Palma. Falleció en Santo Domingo en 1546. Es el primero que se asentó en Tenerife para pasar después a América.

Por otro lado, Luis, quien se cree que nació en 1505 , o en 1511, según Viera y Clavijo. Nos ocuparemos de él con mayor detenimiento a continuación.

Anna, pasó a La Palma, casada con un mercader de Brujas Jan Jaques, con descendencia en la isla. Ambos regresaron a Brujas en donde a su fallecimiento fueron sepultados en la iglesia de Saint Jacques, donde se sepultaban otros miembros de la familia, en 1558. La madre, Catherina Van Praet falleció en 1515.

Thomas volvió a casar con Maria Moreel con la que tuvo otros siete hijos. De los hermanos que permanecieron en Flandes descienden los Van de Walle de Bélgica, una rama de los cuales se apellidan desde el siglo XIX con el nombre de Van de Walle de Ghelcke.

Luis , Lodewyk, es el verdadero tronco de la familia en Canarias y por extensión en España.

Se cree que pasó a La Palma hacia 1530 aunque antes fue regidor en la ciudad de Cádiz lo cual indica que se estableció allí como comerciante durante un tiempo. Es importante señalar que las familias «patricias» flamencas eran siempre comerciantes o relacionados con el otro ramo económico de gran importancia en Flandes, la industria textil.

Casó en La Palma con María Bellid de Cervellón o Cervellón Bellid quedando unido el apellido Cervellón al de Van de Walle durante cinco siglos aunque desde finales del siglo 19 esa unión ha caído en desuso.

La figura de Luis, apodado el Viejo para diferenciarlo de su segundo hijo Luis, el Mozo; es de las más importantes del siglo XVI en Canarias. Con la denominación moderna diríamos que fue un importante empresario; además fue político pues ocupó importantes cargos políticos y responsabilidades aunque de nuevo hay que señalar que el concepto de político entonces era bien distinto del actual. Benefactor de la Iglesia y de los desposeídos, además de mecenas de las artes. La amplitud de sus actividades como prohombre de la ciudad de Santa Cruz de La Palma es más que notable.

La vida de Luis ha sido objeto de una biografía de la catedrática de la Universidad de La Laguna Ana Viña Brito en 2009, titulada De Brujas a La Palma. Luis Van de Walle el Viejo y la consolidación de un linaje.

Por otro lado, la doctora en filología inglesa Dulce María Rodríguez ha publicado en 2024 una novela basada en la biografía anterior y en otras investigaciones de la historia palmera del siglo XVI, novela titulada Delfts Blauw. De cuando Luis Van de Walle el Viejo llegó a la isla de La Palma en el siglo XVI. Una novela que, sin separarse de la biografía del personaje, permite la interpretación imaginaria de la vida de Luis y María convirtiéndolos en personajes literarios con vida propia. Una novela histórica muy singular que es un ejercicio literario sorprendente y original.

En holandés se publicó en 2012 una traducción de la obra de Ana Viña en una adaptación realizada por Jozef Van Minsel y Cas Goossen. Esta edición se presentó en el salón gótico del ayuntamiento de Brujas a petición del propio alcalde de la ciudad, Patrick Moenaert, en lo que fue un reconocimiento tardío de la ciudad para hacer justicia a un hijo de Brujas que triunfó en el lejano archipiélago canario. Otra muestra de ese reconocimiento fue la iniciativa del mismo alcalde de que yo firmara en el Libro de Oro de la Ciudad en tanto que descendiente de Luis el Viejo.

La actividad como mercader de Luis se podría resumir en pocas palabras para no extendernos en las propiedades e inversiones que participó que fueron muchísimas.

Diremos que empezó como comerciante del azúcar que producían otros hacendados hasta convertirse él mismo en hacendado, en un gran hacendado, y producir el azúcar y vino que exportaba a Flandes; incluso ofrecía préstamos dinerarios. Es decir, desempeñaba en cierto modo el papel de banquero.

Fue regidor en el Concejo insular (antecedente de los Cabildos y Ayuntamientos insulares), maestre de campo de las milicias, castellano de las fortalezas de la ciudad y gobernador de las armas. También ostentó el cargo de familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Este último cargo tenía una serie de competencias y privilegios que eran muy apreciados en la época según Ana Viña.

Es importante señalar que en la época había recelos-probablemente bien fundados- hacia los extranjeros provenientes de los territorios de Flandes debido al comienzo de la rebelión de los «holandeses» contra la Corona española. Luis hizo una política de adhesión a los dogmas de la Iglesia que se disputaban o negaban en el seno de la reforma protestante.

También fue fiel y bolsero del almojarifazgo en La Palma, cargo importante en la actividad comercial de la época.

Su labor filantrópica se desarrolló en varios campos. Protegió la construcción del convento dominico de Santo Domingo en Santa Cruz de La Palma aportando 26.000 ducados así como aportó varias propiedades para el mantenimiento del convento. En el templo del convento se erigió la capilla de santo Tomás para la cual encargó a Flandes un políptico de seis pinturas en la figuraban al pie los retratos de los donantes: Luis y María, hoy desaparecidos. La protección que otorgó a diversas fundaciones piadosas se tradujo en la importación de cuantiosas piezas de escultura y de pintura para distintos templos en la ciudad palmera.

Contribuyó económicamente a la conducción de las aguas a la ciudad,pero la actuación que le ha brindado pasar a la posteridad con todos los honores fue la creación del llamado pósito para los pobres, de nueva planta, para atender las necesidades de los pobres en épocas de carestía de los cereales.

Para terminar, Luis tuvo una importante actuación como benefactor del Hospital de Dolores así como contribuyó a fundaciones para casar huérfanas.

A su fallecimiento, el 24 de febrero de 1587, el fraile fray Gaspar Borges escribió una elegía de donde entresacanos estos fragmentos: «Flandes te engendró , te nutrió la venturosa isla de La Palma bajo su tierra yace tu cuerpo sin vida».

Continúa más adelante: «… permanecerás vivo incluso después de tu muerte, pues la buena fama que dejas, quedará vigente, y tu nombre preclaro será llevado por encima de los astros, mientras La Palma permanezca en los anchos mares…».

El poeta tenía razón, 500 años después de su muerte todavía lo recordamos.

A través de la biografía de Luis es evidente que la familia se había arraigado profundamente en la vida de la isla canaria de La Palma, pero la siguiente generación, las de los hijos de Luis y María Bellid; confirma esa integración sin género de dudas .

Del extranjero que se había identificado plenamente con la isla pasamos a los hijos nacidos del flamenco y de la española en las Islas Canarias.

La siguiente generación la componen cuatro hijos varones: Tomás, Luis, Jerónimo y Miguel: el último fue fraile en el convento de Santo Domingo y lo vamos a omitir en lo que sigue.

El mayor, Tomás, fue un importante hombre de negocios que acrecentó de forma considerable la fortuna heredada de su padre mediante la adquisición de una gran hacienda productora de azúcar en la comarca de los Sauces llamada la hacienda de los Catalanes, paralelamente a la producción de vino en haciendas en ambos lados de la isla de La Palma. También fundó con otro mercader flamenco una importante compañía comercial para exportar.

Sin llegar a equipararse con su padre en el mecenazgo de las artes, Tomás gestionó la compra de un lienzo de Pieter Pourbous sobre la virgen de Monserrat que donó a la iglesia de los Sauces y allí se conserva.

Un inciso para comentar que las pinturas y esculturas que esta familia -y otras- encargaban en los talleres de Flandes iban destinados en su totalidad a las iglesias o ermitas que querían favorecer mediante esta demostración de piedad religiosa. Excepcionalmente se destinaban a los domicilios particulares para los que se consideraba de mayor valor los tapices más que las pinturas.

La autoría de las obras de arte en esta época seguía un patrón muy diferente de la idea que corresponde a nuestra época. La mayoría provenían de talleres de afamados artistas que actuaban como maestros de un conjunto de discípulos que también participaban en la elaboración de las pinturas.

Volviendo a Tomás, destacó por los cargos políticos y administrativos que desempeñó como regidor perpetuo del Concejo (cargo hereditario), capitán de infantería española y familiar del Santo Oficio de la Inquisición como también lo fue su otro hermano Luis, llamado el Mozo,y como lo fue su padre Luis el Viejo.

La denominación de el Viejo ha quedado grabada para la posteridad como un atributo diríamos que casi honorífico en el seno de la familia Van de Walle, sin connotación alguna de carácter peyorativo. Por el contrario, el nombre de Luis ha quedado como recuerdo en memoria de Luis el Viejo a lo largo del tiempo imponiéndoselo a los varones primogénitos en todas las ramas de la familia hasta nuestros días.

Tomás se casó en 1567 con Esperanza Fernández de Aguiar Cordero, con quien tuvo siete hijos.

Para seguir con la posición política de la familia en el Concejo insular, Luis, llamado el Mozo; fue regidor perpetuo y maestre de campo del tercio de infantería española, así como familiar del Santo Oficio de la Inquisición, además de continuar los negocios de la familia en la producción de vino y azúcar. Se casó y tuvo cuatro hijos .

Por último, mencionaré brevemente a Jerónimo, el tercero de los hijos de Luis el Viejo, y que también ocupó cargos iguales que su hermano antes citado Luis, los de regidor y maestre de campo de la infantería española.

Para terminar, nos referimos a un nieto de Luis el Viejo para mostrar la inserción de la familia en la sociedad española, por si lo dicho no hubiera sido bastante. Además, hay una imagen del nieto que mostraremos porque nos aproxima aunque sea imaginariamente al rostro que pudo tener el fundador y porque es uno de los primeros retratos que se conservan de canarios nacidos en el siglo XVI.

Tomás Van de Walle de Aguiar, que es hijo de Tomás y Esperanza, nace en Santa Cruz de La Palma en 1570. Fue doctor en ambos derechos Civil y Canónico, consultor de la Santa Inquisición romana, refrendario de ambas signaturas de Su Santidad, asistente al Sacro Solio Pontificio, juez Apostólico en Madrid y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias en Las Palmas. Falleció en esta ciudad en 1634 y está enterrado en la iglesia de Santo Domingo.

Hay que acudir a la ayuda de la historia del Vaticano para saber qué significaba el cargo de Refrendario del Papa. Se trataba de un cargo que refrendaba (daba la firma de confirmación) de todos los documentos emanados de las dos firmas. Es decir, secretarías u oficinas. Eran cargos ocupados por arzobispos o jueces eclesiásticos de alto rango. El otro cargo, el de asistente al Solio Pontifico, era un título de la nobleza vaticana por razón del cargo y formaban parte de la corte de eclesiásticos con derecho a estar cerca del Papa aparte de otros privilegios, honores y beneficios económicos muy concretos.

Como se ha dicho existe un retrato de Tomás, de autor todavía desconocido pero susceptible de investigación que posiblemente se pintó en su estancia en Italia.

El último descendiente de Luis que voy a mencionar es un bisnieto, hijo de un hermano del anterior que se llamaba Juan. Este bisnieto también se llamaba Tomás y pido disculpas por esta concentración de Tomases y Luises que pueden confundir a los lectores, pero es obvio que los descendientes guardaban la memoria de los nombres en homenaje a los antepasados.

Este Tomás, que fue el heredero de la mitad de la fortuna del eclesiástico Tomás, nació en 1598. Fue licenciado en Jurisprudencia, juez real de la contratación de Indias en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Regidor perpetuo y depositario general del Cabildo de La Palma, abogado de presos y ministro calificado del Santo Oficio de la Inquisición con informaciones aprobadas el 30 junio de 1654. También fue caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge, y escribió De la antigüedad y excelencias de la Sagrada Religión de los Caballeros Aureatos Constantianianos de la Cruz Roxa, publicado en 1631 y que dedicó al Principe de Macedonia, Gran Maestre de la Orden.