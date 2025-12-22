Kimberley Tell: «La reina Ena vivió en silencio a la sombra de un rey caprichoso»

La intérprete canaria Kimberley Tell (Lanzarote, 1989), que da vida en la serie ENA a Victoria Eugenia de Battenberg, vive un gran momento profesional. La producción de La 1 de TVE que hoy emite su último episodio ha mantenido una media de audiencia en torno al 11%, un dato que refleja el interés por este proyecto del cual es protagonista la actriz isleña. Tell, además, participa en El Centro (Movistar), Uno Equis Dos (HBO) y Entrepreneurs (Disney Plus).

Este lunes se emite el último episodio de ENA, serie de la cual es protagonista. ¿Satisfecha con cómo se ha recibido este proyecto?

La verdad es que sí. Es muy difícil hoy en día que una serie funcione en abierto pero ENA se ha mantenido con muy buenos datos de audiencia, tanto emisión lineal como en plataforma. Además, he recibido muchos mensajes muy bonitos así que estoy agradecida.

A muchos espectadores ENA ha servido para conocer un personaje como el de Victoria Eugenia de Battenberg. ¿Le ha pasado a usted lo mismo?

Si le digo la verdad, no conocía prácticamente nada sobre ella y me sorprende porque tuvo una vida bastante trágica y notoria como para haber pasado tan desapercibida en la historia, sobre todo teniendo en cuenta que forma parte de una de las etapas más convulsas de nuestra historia reciente que fue detonante de todo lo que vino después y que sí se ha tratado más en la ficción.

Lo que más me interesó fue contar esta etapa a través de los ojos de Ena, revisitando con una mirada actual el silencio de una reina y mujer a la sombra de un rey caprichoso.

¿Cuándo y cómo le llega este papel?

Me llegó hace dos años y de forma habitual, con casting. Hice prueba para dos de los personajes y recé para que saliera alguno. Con suerte, Anaïs Pareto ,la directora, y Javier Olivares, vieron algo en mí y me dieron esta oportunidad increíble.

Si hay algo destacable en esta producción es la calidad y el nivel del vestuario. ¿Mucho lío acostumbrarse a tanto sombrero y tocado?

El vestuario es espectacular. Hicieron réplicas de los vestidos de Ena utilizando materiales naturales de la época y realmente son una obra de arte. Eso sí, cómodos no son, sobre todo la primera etapa, con mucho corsé, enaguas, sombreros... A medida que pasan los años, el vestuario se vuelve más cómodo, lo cual también resulta interesante porque refleja cómo la moda cambió drásticamente en apenas 40 años, aunque cuanto más cómodo era el vestuario más compleja se volvía la parte de maquillaje ya que iban añadiendo prótesis para envejecerme. En la última etapa tenía que estar tres horas maquillándome antes de rodar y pasaba el día comiendo y bebiendo con pajita.

¿Cómo recuerda el rodaje y dónde se llevó a cabo?

Se rodó íntegramente en localizaciones originales como el palacio de La Magdalena, La Granja, el palacio Real o en la misma iglesia de los Jerónimos donde se casaron Ena y Alfonso. Fue un privilegio poder ver estos lugares desde dentro. Era como hacer un poco de turismo ‘real’.

¿Duró mucho la filmación?

No, unos tres o cuatro meses contando los ensayos. La verdad es que se me hizo corto. Fue un rodaje muy especial y una experiencia preciosa: no quería que se acabara nunca.

¿Están contentos con el trato que La1 de TVE le ha dado a la serie?

Desde fuera parece que han mimado mucho este proyecto. Sí. Es cierto que la serie estuvo dos años en el cajón y teníamos miedo de que no llegara a emitirse nunca, pero una vez puesta en marcha nos han dado un empujón muy fuerte con la promoción así que no podemos quejarnos.

Vive usted profesionalmente un gran momento que se confirma con esta serie y El Centro. ¿Nuevos proyectos interesantes de cara al futuro?

Ahora ya puedo confirmar que empezamos a rodar la segunda temporada de El Centro para Movistar Plus así que muy ilusionada con eso. Mientras tanto estoy también en Uno Equis Dos (HBO) y en Entrepreneurs (Disney Plus) ¡Se ha estrenado todo a la vez!