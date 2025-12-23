La revista Rockdelux distingue 'No sueltes lo efímero', de los canarios Pumuky, como uno de los mejores discos de 2025

El álbum No sueltes lo efímero (Keroxen, 2025), de la banda canaria Pumuky, se erige entre los mejores discos nacionales de 2025, según la revista Rockdelux, publicación de referencia en el sector musical y cultural español desde su creación en 1984. Su equipo ha distinguido a Pumuky en el puesto número 17 en un listado de 50 títulos, entre los que desfilan los nuevos trabajos de Rosalía, rusowsky, María Terremoto, shego, Miquel Serra, Verde Prato, Niño de Elche + Raül Refree o la también canaria Valeria Castro. No sueltes lo efímero vio la luz el pasado 28 de febrero y la propia banda lo define como «el mejor disco de Pumuky».

La formación de Icod de los Vinos, conformada por Jaír Ramírez, Noé Ramírez, Albert Morales y Mariano Gracia, se encuentra inmersa en la gira de presentación, con conciertos selectos y escogidos, de este bellísimo álbum que transita el espectro del shoegaze, el dreampop y el postrock, con las atmósferas envolventes y letras introspectivas que constituyen la identidad del grupo.