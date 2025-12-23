Romina Naranjo: "Transité por lugares muy oscuros para este libro"

Su producción ha sido principalmente de novela romántica, ¿por qué este salto al terror con Pasillo a la morgue?

No voy a decir que, por salir de mi zona de confort, porque soy fiel defensora de que si lleva ese nombre no puede ser tan malo... pero sí que es cierto que, tanto a título personal como en todo lo profesional que puedo llamarme dada la trayectoria literaria que me va acompañando, no quería limitarme. Soy autora de romántica, pero también me gustaría probar con otros géneros, explorar mis techos de cristal y ver si solo puedo mantenerlos brillantes, observando lo que queda fuera, o si atravesarlos se encuentra en mi mano. Como lectora ávida tengo muchos intereses diversos, ¿por qué no explorarlos también desde la pluma? Al final, siempre podemos volver al felices para siempre, ¿no?

Aborda los miedos del ser humano en todas sus variantes, ¿Fue un reto abordar un género opuesto al que suele tratar?

Totalmente. Soy una gran fan de la psicología humana, el estudio de la conducta, el comportamiento y los límites entre la voz amenazante que susurra y el raciocinio que se impone al final. Intenté ser verosímil, rigurosa, para ello hube de transitar lugares muy oscuros y no siempre agradables para ofrecer a los lectores una visión lo más inmersiva y auténtica posible. ¡En sus manos está decir si lo he conseguido o no!

¿Cuántos relatos incluye y sobre qué temáticas?

El libro incluye algo más de una treintena de relatos, que abarcan todos los géneros dentro del terror, ¡para todos los paladares y niveles de miedo de cada particular! Además de distintos narradores y voces que cuentan las historias, abordamos el gore, el slasher, el stappler, true crime, terror psicológico y paranormal, el texto sobre casas encantadas y final girls, situaciones de terror cotidiano e intrafamiliar... un menú amplio.

Presenta el libro en la librería Aranfaybo, especializada en novela gótica. ¿Le apasiona este tipo de literatura en este momento?

Siempre me ha apasionado, si bien es cierto que no soy una consumidora ávida del cine de terror; en cuanto a lectura, me apasiona. Leo mucho sobre temas de thriller, novela negra, casos reales, análisis de conducta y perfilación... escucho pódcast, consumo entrevistas, e incluso me planteo, a corto plazo, especializarme y formarme como técnico en ayudante de patología forense.

¿La temática diversa de los relatos puede lograr que el libro conecte con lectores de clásicos del suspense como Lovecraft o contemporáneos tipo Clive Baker?

Ambos, pueden encontrar –salvando las distancias con el padre del gótico– diversos guiños y mucha variedad de temas, algo que, siendo mi primera incursión de pleno derecho en la temática era de viral importancia para mí, pues quería presentarme con una carta de colores que fueran desde todos los niveles de oscuridad... hasta lo más oscuro aún.

¿Supone un punto de inflexión en su carrera en el sentido de que aborda nuevos géneros?

Digamos que es el momento donde me atrevo a diversificar. No considero haber tocado techo en la romántica, pero ahora me siento segura como para intentar ampliar mis horizontes narrativos.

Ha sido muy prolífica como autora, con 24 libros publicados hasta el momento, ¿le resulta sencillo abordar la escritura?

Me resulta necesario. Si no publicara seguiría escribiendo porque no concibo mi vida sin hacerlo. Para mí es una necesidad, requiero de la página en blanco para poner orden y concierto entre las voces y líneas que se enredan en mi mente, darles salida en forma de historia, trama y personajes. Es un medio de vida, más allá de la ganancia, la fama o cualesquiera sean los devengos que pueda generar, la escritura es en sí misma la respuesta a todas las preguntas que ya me acompañan y a las que, seguro, están por venir.

¿Y qué títulos destacaría de su extensa carrera?

El jefe, novela policiaca sobre un misterioso reo del que poco se sabe pero al que todos temen; que acaba enamorado de la enfermera de la prisión… mi libro más vendido, un relato corto que se encuentra en digital, publicado por Penguin. Místicos, novela afincada en Canarias que narra la historia de cuatro adolescentes en distintas etapas de crecimiento y que, sin tener más afinidad que su amor por el rock, montan una banda para una actividad de clase y forma de escape a la transición a la vida adulta, enfrentar la muerte de un progenitor, el bullying o la desestabilización familiar. Publicada por Editorial Siete islas es una novela que cuenta con su propia lista en Spotify y un código QR que nos lleva al mejor rock de los 70, 80, 90 mientras leemos. Y dos títulos de Titania: Al pie de la montaña, western que evoca la ley seca, los amores prohibidos en una época salvaje y cruda y como la envidia, los celos y la maldad pueden abrirse paso junto al amor más puro. Y El camino equivocado en el viaje a lo correcto o como la redención de una chica que decide ser dueña de su propia vida la hace romper con todo; huir de su vida acomodada pero anodina y empezar de cero. Así se reencuentra con un viejo amor, un librero de torpes habilidades sociales , aficionado al rol y la lectura de fantasía para quien ella es su final feliz más deseado.

Siendo una escritora canaria que vive en Guía, ¿ha supuesto esto un hándicap para lograr una difusión masiva de su obra?

Me vas a permitir que tire del refranero, que al igual que la zona de confort, si es popular motivos habrá para ello... y decirte que es muy cierto eso de que nadie es profeta en su tierra. Las islas están aisladas y son pequeñas cuando uno intenta llevar ciertas empresas adelante, si bien resultan un paraíso terrenal para casi todo lo demás. Me ha tocado en suerte ser canaria, jamás lo diré de otro modo. Con ganas, intentándolo... se hace lo que se puede, y lo que tenga que venir de ese esfuerzo, será bienvenido.

¿Tiene referentes a modo de autores que la hayan influido?

¡Muchos! De muchos géneros la verdad. Tengo un buen puñado de autoras de cabecera que me hicieron soñar y dar el paso a escribir romántica, en cuanto al thriller, más que autores, perfiladores criminales, criminólogos, expertos en bases comportamentales, narradores de situaciones criminales, analistas de la psique humana... hay tantas ramas interesantes y profesionales... es un mundo apasionante.

¿Cree que la literatura atraviesa una crisis en la época de las redes sociales que propagan la lectura de tan solo cinco segundos?

Quiero creer que el libro prevalecerá. Sea físico o digital. El ser humano puede encontrar diversos placeres rápidos y efímeros, de consumo inminente, pero al final, siempre buscarás esa ventana narrativa que te promete, no solo entretenimiento, sino la cura a la soledad, el aburrimiento, la ignorancia y todos los males que aquejan a las personas. Creo firmemente que un libro puede curar el alma, ser consuelo para un corazón roto, dotar de conocimientos para paliar enfermedades físicas y abrirnos la mente para de todo, cuestionarnos aún más.