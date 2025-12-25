Música
La cantante India Martínez anuncia su retirada temporal de los escenarios para "cuidarse"
A través de sus redes sociales, la artista ha asegurado que "el escenario me da la vida, pero a veces también me la quita"
India Martínez sorprende al contar cómo es su relación con Will Smith
EFE
La cantante cordobesa India Martínez ha anunciado su retirada "por un tiempo" de los escenarios, una decisión tomada porque ha dicho necesitarlo "más que nunca" para cuidarse "por fuera y por dentro".
A través de sus redes sociales, la artista ha asegurado que "el escenario me da la vida, pero a veces también me la quita" y ha añadido que aunque se le da "fatal parar", esta vez siente que tiene la necesidad de hacerlo.
Esperando que entiendan esta decisión sus seguidores, ha explicado que va a pasar más tiempo en casa, descansar, "cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos" y "hacer menos maletas".
La cantante quiere que esa pausa sea para "seguir viviendo para que en un futuro esas vivencias se conviertan en nuevas canciones, y después en conciertos llenos de luz y emoción".
India Martínez tiene dos actuaciones comprometidas, el 21 de marzo en Jaén Festival 'Homenaje a la Mujer' y el 12 de abril en Dubai (Emiratos Árables Unidos), donde ha asegurado que lo darán "todo".
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Asencio se ve en la UD Las Palmas y lanza un mensaje a Vinícius: 'Tiene que seguir haciendo lo que hace; es de los mejores del mundo
- Tensión en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la nueva norma de los interventores
- Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
- Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras desestabilizarse una estantería
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- La Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios: multas hasta 200 euros por cometer estas infracciones tan comunes
- El culebrón navideño de la UD Las Palmas: el Gran Canaria es un negocio y dejará 500 millones hasta 2040