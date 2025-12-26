El Kanka trae ‘La Calma’ al Auditorio Alfredo Kraus

El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria recibirá a El Kanka, uno de los artistas más destacados de la canción de autor española, el próximo 16 de mayo, donde el cantautor malagueño presentará su nuevo trabajo discográfico, La Calma, en un concierto único acompañado por su banda habitual al completo.

Con una trayectoria artística que lo ha consolidado como una de las voces más personales e influyentes del panorama actual, El Kanka continúa conquistando escenarios gracias a su ingenio, su sensibilidad y la calidez de unas letras que mezclan humor, reflexión y humanidad en igual medida.

Su música —luminosamente cotidiana y poéticamente irreverente— ha logrado conectar con un público fiel que celebra en directo cada una de sus nuevas etapas creativas.

El concierto en el Auditorio Alfredo Kraus permitirá descubrir en primicia las canciones de La Calma, un disco que supone una evolución natural en la obra del cantautor malagueño. En este nuevo trabajo, El Kanka explora una mirada más íntima y serena, sin renunciar al espíritu juguetón y la agudeza que lo caracterizan. El resultado es un álbum que respira madurez, verdad y una emoción contenida que se expande sobre el escenario. En este sentido, La Calma propone una pausa emocional, una invitación a la serenidad y a valorar lo esencial en un mundo acelerado. En palabras del propio artista, es «una reivindicación en forma de deseo», con un mensaje claro: «ojalá un mundo distinto».

El repertorio de su concierto en Gran Canaria incluirá tanto estas nuevas composiciones como los temas más emblemáticos de su discografía, ofreciendo un recorrido musical completo y profundamente cercano.

El Kanka actuará en Las Palmas de Gran Canaria junto a todos los músicos que forman parte de su proyecto, garantizando un directo lleno de riqueza instrumental, complicidad y una energía vibrante. Sus conciertos, celebrados por su atmósfera festiva y su calidad musical, convierten cada actuación en un encuentro especial entre artista y público.

Las entradas para el concierto de El Kanka el 16 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus están a la venta a través de los canales oficiales del recinto. Se recomienda adquirirlas con antelación debido a la gran expectativa que acompaña cada una de sus actuaciones en Canarias. n