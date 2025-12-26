'Objetos de consumo', una mirada crítica a las múltiples violencias machistas

La experiencia de ser mujer

Una mirada crítica a las múltiples violencias que atraviesa la experiencia de ser mujer en una sociedad marcada por la cosificación y los estereotipos de género. Así se puede definir la exposición Objetos de Consumo que la artista tinerfeña Gara Acosta inaugura este viernes 26 de diciembre en la planta alta del Cicca y que estará abierta al público hasta el 23 de enero. La propia autora, que asistió al acto acompañada por el director de la Fundación, Fernando Fernández Morales, reconoce que en esta exposición, que es la segunda que exhibe en Las Palmas, y la sexta edición de esta serie en concreto «muestro desde mi punto de vista cómo el hecho de ser mujer lleva implícitas numerosas violencias». Un ejemplo podría ser «el hecho de que nos perforen las orejas nada más nacer como quien etiqueta ganado o los estereotipos sexistas que nos inculcan desde niñas y que más adelante se espera que reproduzcamos».

Ochenta piezas

La exposición está compuesta por unas ochenta piezas, que están conectadas por las diferentes formas de violencia contra la mujer, desde los micromachismos, a la violencia estética o el feminicidio. Y los formatos incluyen desde lienzos, de los cuales algunos han sido intervenidos -ya sea perforados, con palabras escritas, etc.- hasta soportes como utensilios de cocina al modo de reivindicar y también de expresar la reclusión de la mujer en el hogar.

Violencia sexual

Gara Acosta, nacida en 1990 en San Cristóbal de La Laguna, realiza una exposición sobre la violencia machista reflejada en varias de sus formas, pero desarrollando además la violencia sexual en más profundidad en la sala aledaña # Que la vergüenza cambie de bando. Dos de las obras más relevantes se titulan Se vende sobre la explotación sexual y Se alquila sobre la reproductiva y que expresan «la cosificación y deshumanización en su grado extremo a través del uso de los carteles del mismo nombre que solemos ver en inmuebles, locales, vehículos, etc». Para Acosta «las mujeres no pueden ser reducidas a las cavidades de su cuerpo o a meras incubadoras».

Multidisciplinar

El arte de la artista tinerfeña es multidisciplinar, pero reconoce que «siempre me ha gustado el estilo expresionista, la forma en la que cada autor o autora puede dar una visión de la realidad tal y como la siente». Lo cierto es que, más concretamente, Acosta expresa su apuesta por temas como el lesbofeminismo, el alcohol o la salud mental. «Los temas que elijo en cierto modo lo hago porque de alguna manera me atraviesan y porque creo a través de lo que conozco, me interesa o preocupa». Por ejemplo, «me he fijado que las mujeres lesbianas sufrimos en general más problemas de salud mental que otras mujeres. Creo que hablar de ello, pintar sobre, ello, o escribir sobre ello, son formas de ir contra el silencio impuesto, ‘el calladita estás más guapa’ y a nuestra complacencia general». Por otro lado, el alcohol en esta exposición aparece reflejado en las obras This is not consent realizadas sobre latas de cerveza y que expresan «como la ebriedad no es sinónimo de consentir, o desear y, que mientras que estar borracha no es un delito, violar sí lo es». También llama la atención otros títulos que incluyen un apoyo narrativo. Concretamente, toda la serie sobre # Que la vergüenza cambie de bando”, ya que son 26 retratos de mujeres y niñas ficticias, cada una también con una historia de violencia sexual, irreal, pero que bien podría serlo.

«Creo que cada narración puede servir para visibilizar, reconocer y denunciar distintos tipos de violencia sexual como stealhing, sumisión química, o abuso sexual infantil, porque a veces es más sencillo reconocer lo propio, en palabras y vivencias ajenas».

Prostitución, pornografía o explotación reproductiva

La autora reconoce que parte de esta exposición la inició en 2019 mientras leía Neoliberalismo sexual de Ana de Miguel. «En general me nutro de artistas de diferentes disciplinas como puede ser la literatura de Silvia Plath o la pintura de Elly Smallwood». Objetos de consumo profundiza en la precariedad que puede derivar en la prostitución, la pornografía o la explotación reproductiva. La menopausia aparece como una suerte de fecha de caducidad reforzando el rol de cuidadoras asignado tradicionalmente a las mujeres maduras.

La artista destaca algunas de sus anteriores exposiciones. Una fue Estigma que también se expuso en Gran Canaria, «sobre mis propias experiencias en salud mental». Otra fue Kintsugi: sanar no es lineal sobre «la resiliencia y el proceso de recuperación». o Magua, savia y lava acerca del lesbofeminismo y canariedad