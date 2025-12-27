'Life Surfer', una novela que usa el surf para reflexionar sobre conciencia, identidad y sentido de la vida

La literatura contemporánea sigue encontrando nuevas formas de abordar las grandes preguntas de la existencia. En ese contexto se sitúa Life Surfer, la nueva novela del arquitecto, perito judicial, escritor, conferenciante e investigador Jorge Luis López Veloso, una obra que propone al lector una reflexión profunda sobre la conciencia, la identidad y la manera en que cada persona se relaciona con su propia vida. El libro se presenta oficialmente el próximo 16 de enero en el Club Varadero (Las Palmas de Gran Canaria), y ya se encuentra disponible en plataformas como Amazon y en librerías especializadas.

Lejos de ser un manual de autoayuda o un ensayo teórico, la obra se construye como un relato simbólico que utiliza el surf como metáfora central para hablar de la experiencia humana. A través del mar y de las olas, la novela plantea una forma distinta de entender la existencia: no como una lucha constante por el control, sino como un proceso de observación, alineación y confianza.

Una novela iniciática con mirada contemporánea

Life Surfer es el tercer libro de Jorge Luis López y se inscribe dentro de lo que puede definirse como una novela iniciática contemporánea. El relato sigue los pasos de John Skiserch, un ingeniero con una vida aparentemente modélica: estabilidad económica, reconocimiento profesional y una identidad sólida construida sobre el éxito.

Ese equilibrio se rompe de manera abrupta tras una traición inesperada, un suceso que provoca el colapso de todo aquello en lo que el protagonista había basado su seguridad. A partir de ese momento, la historia se transforma en un viaje interior donde John se ve obligado a cuestionar sus creencias, sus miedos y la imagen que tenía de sí mismo.

La pregunta que atraviesa toda la novela no es tanto qué pierde el personaje, sino quién es cuando deja de sostener la identidad que había construido. Es desde ese vacío donde comienza un proceso de transformación que conecta con las inquietudes de muchos lectores actuales.

El surf como metáfora de la vida

Uno de los elementos más reconocibles de la obra es el uso del surf como hilo conductor del relato. En Life Surfer, el mar no es solo un escenario, sino un espacio simbólico de aprendizaje. La novela plantea que, tanto en el agua como en la vida cotidiana, no se trata de imponerse a las circunstancias, sino de aprender a leerlas, comprender su energía y colocarse en el lugar adecuado.

Esta idea conecta con la práctica real del surf, una disciplina que exige atención, humildad y escucha constante del entorno. En este sentido, la obra dialoga con valores ampliamente reconocidos dentro de este deporte, promovidos por entidades como la Federación Canaria de Surf

Valores que conectan con la experiencia cotidiana

Más allá de la trama narrativa, Life Surfer se articula alrededor de una serie de valores universales que aparecen integrados en la experiencia de los personajes y no como discursos teóricos. Entre ellos destacan:

La presencia frente a la inercia , entendida como la capacidad de habitar el momento en lugar de sobrevivirlo.

, entendida como la capacidad de habitar el momento en lugar de sobrevivirlo. La confianza frente al control , como forma de permitir que la vida fluya sin forzar constantemente los resultados.

, como forma de permitir que la vida fluya sin forzar constantemente los resultados. La unidad frente a la separación , cuestionando la idea de desconexión como una construcción aprendida.

, cuestionando la idea de desconexión como una construcción aprendida. La escucha interior frente al ruido externo , donde el silencio adquiere un papel fundamental.

, donde el silencio adquiere un papel fundamental. La coherencia entre lo que se es y lo que se vive, como eje del equilibrio personal.

Estos principios se presentan a través de situaciones reconocibles, lo que facilita que el lector encuentre paralelismos con su propia historia vital.

Una invitación a la reflexión, no a las respuestas cerradas

El propósito declarado de la novela no es ofrecer soluciones definitivas, sino despertar la conciencia del lector mediante una experiencia narrativa que actúa como espejo. La obra invita a una reconexión con lo que el autor denomina la Fuente, entendida como la esencia interior previa a los roles sociales, las creencias adquiridas y la biografía personal.

La experiencia personal como base del relato

Uno de los rasgos distintivos de Life Surfer es que sus metáforas no nacen de la especulación intelectual, sino de la experiencia vivida. Jorge Luis López es practicante habitual de surf y ha integrado esta disciplina en su forma de entender la relación con el entorno y consigo mismo.

Además de su faceta literaria, el autor es arquitecto superior, perito judicial, investigador en metafísica y estudioso de civilizaciones antiguas, con especial interés en el megalitismo y los enclaves sagrados. Sus viajes y estudios en distintos países han influido en una obra que combina rigor técnico y exploración interior.