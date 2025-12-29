Los 20 mejores libros de 2025: el año atómico de Richard Flanagan y Samanta Schweblin

Una novela que no es una novela, sino un imponente 'big bang' memorialístico, un tótem narrativo capaz de encadenar en un aleteo un beso robado en una una sala de estar eduardiana y la orgía de muerte y destrucción de Hiroshima, es lo mejor que ha dejado el año. ¿Lo mejor? Apunten bien: 'La pregunta 7', de Richard Flanagan. Una portentosa memoria familiar y nuclear, no ficción disfrazada de memorable fábula, que lidera la lista de los mejores libros del año realizada por los críticos, periodistas y columnistas de El Periódico de Catalunya y libreros.

Difícil elección, sin duda, en un 2025 sobrado estímulos, debuts imponentes -atentos a Lucía Solla Sobral y Rita Bullwinkle- y novelones de aliento victoriano. Ahí sigue, por ejemplo, 'La picadura de abeja', ungida el pasado verano como una de las mejores novelas de la primera mitad de 2025 y atornillada seis meses después a un podio que su autor, el irlandés Paul Murray, comparte con los cuentos envasados al vacío, belleza y espanto en sesión continua, de la argentina Samanta Schweblin.

Sin medalla pero con galones, otros 17 títulos de altura entre los que cabe el ensayo político, la novela poética y la fábula (casi) distópica y que se muestran a continuación, de menor a mayor puntuación, tras un proceso de selección en el que los participantes han votado hasta 143 títulos diferentes.

'A cuatro patas' Miranda July | Random House

Con 'A cuatro patas', Mirandy July dinamita el patriarcado y se saca de la chistera una versión femenina y transformadora del 'road trip' en la que la procesión, como casi todo lo demás, va por dentro. Una novela divertidísima y una odisea que en realidad es pura quietud, ya que la protagonista, una artista sin nombre de 45 años, decide transformar un viaje de dos semanas de Los Ángeles a Nueva York en una primera (y última parada) en un motel a media hora de su casa.

'Escenaris' Toni Sala | L'Altra Editorial

'Escenaris' / EPC

Después de publicar 'Els nois' y 'Persecució' en 2014 y 2019, respectivamente, Toni Sala despide su 'Trilogia del mal' con un gigantesco monolito narrativo arrojado con saña contra las vergüenzas de la sociedad contemporánea y la estulticia nuestra de cada día. Tres personajes, una voz arrolladora y el accidente de coche de un célebre actor de teatro como chispazo definitivo para ponerlo todo patas arriba.

'El futur és una petita flama' Jordi Nopca | Proa

Disfrazada de mordaz y plausible distopía política y protagonizada por una familia de erizos que ayudan a marcar algo de distancia con la realidad, 'El futur és una petita flama' devuelve a Jordi Nopca a la novela con una arriesgada pirueta que, valga la redundancia, le ha salido de fábula. Una historia dulce y ácida, que dirían Nueva Vulcano, sobre la paternidad, el auge de los extremismos políticos y la intimidad en llamas.

'Lluvia pequeña' Garth Greenwell | Random House

'Lluvia pequeña' / EPC

'Lluvia pequeña', dolorosa y bella, es una novela tremendamente conmovedora. Una historia de exaltación poética que narra el paso de un poeta por la UCI de un hospital de Iowa en plena crisis sanitaria del covid-19. En las páginas y en la cabeza de Greenwell, un hombre varado en una cama y encerrado a solas con sus pensamientos mientras el dolor va y viene, el sistema sanitario hace aguas y el amor se revela como un excepcional salvavidas emocional. Un libro escrito a las puertas de la muerte para acabar celebrando la vida a lo grande.

'Diarios alfabéticos' Sheila Heti | Lumen

Epítome de una nueva manera de entender el 'yo' narrativo y de relacionarse con la sincerida, 'Diarios alfabéticos' es una audaz y algo temeraria reinvención del diario como arfecto literario. Un fenomenal salto al vacío que ha llevado a Sheila Heti a tomar lo escrito en su diario durante los últimos 20 años y ordenar las frases alfabéticamente. Una vuelta de tuerca experimental al flujo de conciencia con el valor añadido de que cada traducción genera un orden completamente diferente.

'Nadie me esperaba aquí' Noelia Ramírez | Anagrama

Nadie me esperaba aquí / EPC

Son solo 144 páginas que se leen de una sentada, pero en 'Nadie me esperaba aquí' caben, bien apilados y almacenados, los estragos del duelo y la amnesia de clase; el irse para querer volver y el aprender a mirar el centro desde la periferia para acabar entendiendo que en realidad nunca se acaba de encajar en ningún sitio. Desclasamiento, vergüenza de extrarradio y orgullosa reconstrucción desde las raíces, desde ese apellido que en el barrio no existe pero que fuera de él parpadea como un foco averiado, en uno de los ensayos más interesantes del año.

'El jardinero y la muerte' Gueorgui Gospodínov | Impedimenta - Edicions del Periscopi

Además de una de las mejores primeras frases del año y la década ("Mi padre era jardinero. Ahora es jardín"), el búlgaro Gueorgui Gospodínov entrega con 'El jardinero y la muerte' una memorable inmersión en la complejidad de esas relaciones paternofiliales hechas de silencios y desgarros y marcadas por la incómoda inevitabilidad de la muerte. A la altura de 'Las tempestálidas', con la que ganó el Booker Internacional en 2023.

'Oposición' Sara Mesa | Anagrama

Oposición / EPC

El desencanto, versión administración pública. El limbo de la burocracia, que por no llegar ni siquiera llega ni a infierno, retratado con humor y acidez por una de las mejores escritoras de su generación. Horas muertas, tareas inútiles y esperanzas trituradas a cámara lenta. Silencio, nunca mejor dicho, administrativo e incomunicación crónica a juego con todas esas escalas de grises con las que tan bien maneja Sara Mesa.

'Golpe de luz' Rita Bullwinkel | Sexto Piso

Entre puñetazos y descargas eléctricas, algo así como el Harry Crews de 'Cuerpo' renacido en un infecto ring de boxeo en algún lugar de Reno (Nevada), Rita Bullwinkel se coló en la carrera hacia el Pulitzer con este asombroso y frenético debut que da voz a ocho boxeadoras menores de 18 años que compiten entre ellas y contra la vida que les ha tocado a vivir. Ocho cuerpos y otros tantos asaltos que, sangre va y saliva viene, enmarcan magistralmente el pasado y el futuro de cada una de las candidatas al Trofeo de las Hijas de América.

'La intrusa' Irene Pujadas | H&O Editorial

En su primera novela tras el libro de cuentos 'Els desperfectes', Irene Pujadas embarca a su protagonista en una tragicómica expedición al centro de su propio mundo interior para intentar arreglar desde dentro lo que va mal por fuera. Un fabuloso viaje antiheroico, Homero a la inversa, con el que la catalana parodia la cultura del autoconocimiento personal y convierte la desorientación emocional en relato intrépido y novela descaradamente divertida

'Caledonian Road' Andrew O'Hagan | Libros del Asteroide

Con una chapa de Dickens en la solapa y alma de escurridizo escapista a la hora de infiltrarse en todas las clases sociales, Andrew O'Hagan ha firmado con 'Caledonian Road' la primera gran novela victoriana del siglo XXI, un retrato despiadado y mordaz de un país carcomido por la avaricia y alegremente arrojado a los brazos de un ejército de oligarcas rusos. La Inglaterra que salió del Brexit, ante el deformante y, a pesar de todo, desternillante espejo de la realidad.

'Orbital' Samantha Harvey | Anagrama

Samantha Harvey, definida por la prensa inglesa como la "Melville de los cielos, la Virginia Woolf de su generación", se llevó el premio Booker de 2024 con esta milagrosa odisea espacial que sigue al minuto las rutinas que realizan durante un día seis astronautas de misión en la Estación Espacial Internacional. Una novela arrebatadoramente poética que reflexiona desde las alturas sobre la huella que el ser humano deja en el mundo que habita.

'El mundo después de Gaza' Pankaj Mishra | Galaxia Gutenberg

El mundo después de Gaza / EPC

Autor de títulos fundamentales como 'La edad de la ira' y 'Fanáticos insulsos', el ensayista indio Pankaj Mishra aborda en 'El mundo después de Gaza' el nuevo orden mundial surgido tras "la orgía de muerte que comenzó el 7 de octubre de 2023", un escenario en el que la moralidad occidental nacida tras el Holocausto se desmorona a merced de un nuevo imperialismo cada vez más voraz.

'Cuéntamelo todo' Elizabeth Strout | Alfaguara - Edicions de 1984

Maestra de la observación y elegante retratista de las vidas aparentemente banales, Elizabeth Strout reúne bajo un mismo techo a dos de sus personajes fetiche, Olive Kitteridge y Lucy Barton, para volver a convertir lo ordinario en una novela extraordinaria. La investigación de un asesinato en un pequeño pueblo de Maine es, una vez más, la excusa para exhibirse en el mano a mano con unos personajes tocados, hundidos y quebrados en múltiples partes.

'Mil cosas' Juan Tallón | Anagrama

Mil cosas / EPC

Foto fija y plano secuencia, todo al mismo tiempo, de esta existencia "delirante, furiosa y exasperada" que nos ha tocado vivir, 'Mil cosas' corrige el rumbo de 'El mejor del mundo' para, solo un año después, dar en el clavo del ‘zeitgeist’ enloquecido, celérico e hiperactivo del siglo de los móviles y la prisa abriéndose paso a codazos. Tallón en estado de gracia.

'El loco de Dios en el fin del mundo' Javier Cercas | Random House

El loco de Dios en el fin del mundo / EPC

Otro de los momentos estelares de 2025: insólita y bienaventurada mezcla de relato biográfico del papa Francisco, novela negra, investigación religiosa y crónica de viajes, 'El loco de Dios en el fin del mundo' confirma la habilidad de Cercas a la hora de urdir robustos artefactos de no ficción novelesca y transformar el misterio de la resurrección, el rompecabezas de la vida eterna, en un apasionado libro de aventuras de final inesperado.

'Comerás flores' Lucía Solla Sobral | Libros del Asteroide

Comerás flores / EPC

Fenómeno de la temporada y extraño, extrañísimo caso, en el que crítica y público han ido de la mano, el debut de la gallega Lucía Solla Sobral anuda duelo y maltrato, crueldad y bulimia, en una intensa historia de deseo y desamparo. Una implacable radiografía de las violencias cotidianas inflamadas por la desigual relación entre Marina, la joven protagonista, y ese hombre 20 años mayor que ella que encarna la cara más tóxica del amor romántico.

'La picadura de abeja' Paul Murray | Anagrama

La picadura de abeja / EPC

Llevando un paso más allá el popular adagio tolstoiano que asegura que cada familia infeliz lo es a su manera, el dublinés Paul Murray brinda en 'La picadura de abeja' el punzante retrato de una familia, los Barnes, cada uno de cuyos miembros tiene su forma particular de ser desdichado. Haciendo un uso ejemplar del punto de vista y del tiempo narrativo, la novela va desplegando la historia de una devastación doméstica propiciada por un sinfín de decisiones equivocadas, en un contexto de crisis financiera, cambio climático, amenaza tecnológica y miedo al futuro. No es, en contra de lo que aseguran las notas de contraportada, una lectura "hilarante", pero Murray (autor de la también estupenda 'Skippy muere') sabe equilibrar su apocalíptica visión de la institución familiar -más avispero furioso que colmena colaborativa- con las dosis justas de humor y ternura para mantener al lector enganchado a unos personajes entrañables que avanzan a tientas hacia un final tan retorcido como memorable. RAFAEL TAPOUNET

'El buen mal' Samanta Schweblin | Seix Barral

El buen mal / EPC

La incomodidad entendida como una de las bellas artes tiene en la argentina Samanta Schweblin, maestra de la asfixia y artesana de las autopsias a corazón abierto, a una de sus más finas estilistas. Lo demostró en títulos como 'Siete casas vacías' y 'Distancia de rescate' y vuelve a hacerlo ahora con esta soberbia antología de la extrañeza comprimida, casi envasada al vacío, entre las páginas de 'El buen mal'. Una cita de Silvia Ocampo, "lo raro siempre es más cierto", no solo pone al lector en situación, sino que resume a la perfección el espíritu de estos seis relatos nacidos del más puro desasosiego: una residencia de escritores en pleno naufragio emocional, padres e hijos atropellados por la vida, poetas sin inspiración, muertes sobrecogedoras evocadas durante extrañas conversaciones telefónicas… Con una habilidad sobrenatural para convertir dramas domésticos en experiencias profundamente perturbadoras, la argentina se corona aquí insuperable retratista de la crueldad cotidiana. DAVID MORÁN

'La pregunta 7' Richard Flanagan | Libros del Asteroide

Nos empeñamos en dar un sentido a la existencia y ordenamos los datos para que produzcan un significado y entonces lo llamamos novela o ensayo. El tasmano Richard Flanagan lo hace contándose a sí mismo y retrocediendo en el tiempo hasta el momento en que H.G. Wells -el autor de 'La guerra de los mundos'- y su joven amante Rebecca West se dieron el primer beso. Luego avanza por vericuetos impensables, bellamente escritos, que implican al científico húngaro Leó Szilárd, uno de los artífices del proyecto Manhattan, con el lanzamiento de Big Boy en Hiroshima, que tuvo la acción colateral -menuda ironía- de salvarle la vida al padre del autor, prisionero en los campos de la muerte, para que este, años después, pudiera darle la vida. Una bonita sucesión de caprichosas carambolas le llevará a profundizar en sus afectos familiares, a denunciar el genocidio de los tasmanos originarios y a culminar el conjunto con una experiencia próxima a la muerte en su juventud. Un libro transformador y sabio que nadie debería dejar de leer. Una joya. ELENA HEVIA