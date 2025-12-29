La banda Ginebras se sube al escenario de Sonidos Líquidos

La banda Ginebras, cuarteto de ases del indie rock nacional, se suma al cartel de Sonidos Líquidos, el festival eno-musical que revoluciona el paisaje protegido de La Geria, en la isla de Lanzarote.

La nueva edición de uno de los festivales más especiales del circuito de las islas tendrá lugar el 6 de junio de 2026 y ya ha confirmado también el fichaje de la banda Sanguijuelas del Guadiana. Las entradas para esta fecha única ya se encuentran a la venta para un aforo muy limitado, debido a la fragilidad del entorno natural a la sombra de la Bodega La Geria, una de las más antiguas de Canarias, que acoge el escenario de Sonidos Líquidos.

Ginebras sin Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que han creado un universo pop propio. «Las reinas del pop guitarrero y los estribillos que se te pegan en el alma están a punto de lanzar nuevo trabajo en 2026… Y qué mejor lugar para estrenarlo en vivo que con buen vino y mejor compañía», anuncia la organización del festival. Y es que Ginebras despide 2025 con la publicación de Mi diario, primer single del tercer disco que la banda editará en 2026.

Mi diario refleja el crecimiento musical y personal de esta banda formada en 2018, con una autenticidad emocional que cuenta cómo son Ginebras hoy.

Parte de algo tan personal como es un diario, trascendiendo lo individual, lo particular, para convertirse en algo universal que puede vivir cualquiera. Su sonido crece y expande las melodías pop tan propias del universo Ginebras hacia nuevos terrenos.

De esta forma, descubrimos su versión más rock y llena de garra, con guitarras afiladas, un bajo más distorsionado, una batería poderosa y versos cargados de inconformismo.

Por su parte, desde la estepa sonora de Extremadura hasta los volcanes de Lanzarote, el trío de Sanguijuelas del Guadiana es una de las revelaciones más frescas y salvajes del circuito alternativo. Su mezcla de rock, rumba, flamenco y pop con influencias electrónicas, con acento y letras afiladas, ha convertido su directo en una experiencia catártica. Este grupo, que no deja indiferente a nadie, ha sido la primera confirmación de la alineación de Sonidos Líquidos 2026.

Además, el festival concurre con varias nominaciones a la décima edición de los Iberian Festival Awards el próximo año. «Diez años celebrando lo mejor de la música en vivo en la Península Ibérica. Y nosotros, desde esta islita volcánica, con nuestro pequeño festival en tamaño pero gigante en alma, compartiendo cartel con algunos de los grandes». n