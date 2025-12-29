Lucho RK y La Pantera actúa en Gran Canaria el 14 de marzo

Proyecto consagrado

El Anexo del Estadio de Gran Canaria acogerá el próximo14 de marzo el regreso a casa de Lucho RK y La Pantera, uno de los proyectos más sólidos y consolidados de la escena urbana nacional.

Las entradas salen a la venta este martes 30 de diciembre a las 14.00 h a través de la web entradas.com. El dúo canario atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera tras el lanzamiento de su esperado EP TA FACIL, un trabajo que debutó íntegramente en elTop 50 España de Spotifyla semana de su estreno y que los ha confirmado como referentes del reguetón nacional, reforzando además el peso de la escena canaria dentro del panorama estatal. El proyecto combina romance, orgullo y sensualidad con una propuesta sonora fresca y sólida, producida por nombres clave comoDímelo Milo, Prodbyjohan, Pana YMB, Bdp Music y Botlok, productor habitual de artistas como Bad Bunny, J Balvin o Jhay Cortez.

Principales recintos

Tras el éxito del EP, Lucho RK y La Pantera llevaron su directo a los principales recintos del país con una respuesta abrumadora por parte del público. En solo una hora llegaron a vender8.500 entradas, colgando el cartel de agotado en salas emblemáticas comoSantana 27 (Bilbao), Pandora (Sevilla)y doble fecha en Razzmatazz (Barcelona), además de vender el90% del Palacio Vistalegre de Madrid en menos de 24 horas, confirmando la enorme demanda de su directo.

El concierto del14 de marzo en Gran Canaria supone un regreso a casa muy esperado, donde presentarán un show intenso y cuidado, trasladando al escenario su estética y sonido.