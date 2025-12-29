Los Vinagres alcanza la madurez con el disco ‘Amores de verbena’

El disco esperado

El grupo palmero Los Vinagres ha alcanzado su madurez artística con el tercer álbum Amores de verbena que se publicará el próximo 23 de enero de 2026. Así lo reconoce Robe, batería del grupo, que lo define sin rodeos como «el disco que hemos esperado sacar toda la vida». Los primeros adelantos que ya han visto la luz a lo largo de este 2025 dan buena cuenta de ello. Y títulos tan contagiosos como Sabrosura, Mentira, Si quieres, Ganas de verte, Quédate y Que me des tu cariño, reflejan con bastante claridad el estado óptimo de salud artística en el que se encuentran. Concretamente, este último título viene acompañado con la promoción de un videoclip animado realmente divertido creado con la técnica del claymation, que dentro del stop-motion, se usa para la animación con arcilla o plastilina.

La banda ofrecerá un concierto de presentación el día 21 en el local madrileño Café La Palma en donde previamente proyectarán sus vídeos y que acabará a modo de fiesta pinchando los mismos músicos sus canciones favoritas. Para este evento estará presente el bajista Peter Garritano y asegura que «utilizaremos percusionistas si son necesarios más adelante»

Abel Lorenzo (voz y guitarra) y Roberto Gómez (batería) ya han publicado dos álbumes muy recomendables hasta la fecha. El primero Los volcanes (2018) inauguraba lo que ellos denominaron rock volcánico en la que sus orígenes isleños estaban muy presentes al igual que su amor por el rock con elementos latinos. «Era pura pasión del comienzo», afirma Robe.

Extraño

El segundo, Buen clima (2020) contó con las colaboraciones de Sidonie y Dani Dicostas, pero fue un disco algo extraño ya que estuvo marcado por la pandemia cuyos temas tuvieron que componer desde la distancia. «Pero aun así era optimismo», añade. Poco después, en 2021 ofrecieron un concierto benéfico por el volcán Tajogaite en la sala La Riviera de Madrid. Y ahora, tras este parón de cinco años, el tercer álbum «va a ser la vuelta a las raíces después de que se nos fue un miembro del grupo, el bajista Sergio Acosta, y mezcla nuestra parte más latina y rockera», añade el batería. Fue un parón necesario para reestructurarse como un dúo que lleva tocando juntos «desde que tenemos 15 años y para nosotros esa sinergia es totalmente natural», aclara.

El disco ha sido producido junto a Raúl Pérez, responsable del anterior trabajo, pero tras un lustro de silencio, el grupo quiere transmitir otro mensaje optimista para volver a creer en el proyecto. «Lo que nosotros transmitimos siempre es felicidad, buen rollo porque nuestra sangre palmera, canaria y latina siempre es divertida, no somos un pueblo triste y quisimos hacer un disco bastante optimista, positivo, que te anima a bailar y a cantar, y a confiar en ti mismo», asegura el músico.

El tiempo transcurrido

Este disco es, por tanto, «el elegido, ya que refleja totalmente la madurez que tenemos». El tiempo transcurrido ha sido para él esencial. «Con el tiempo vas aprendiendo a componer mejor, a encontrar mejor lo que necesitas transmitir y la forma de contarlo. Las bandas van evolucionando y madurando y este es el ejemplo claro», señala. Ese carácter palmero se ve reflejado, según el músico, «en la jerga, los sitios que buscamos, los ejemplos que ponemos que siempre son imágenes que te llevan a donde somos, a la realidad que vivimos de La Palma». Por otro lado, sus gustos personales también han condicionado su sonido. «Nosotros escuchamos de todo. Pero crecimos con una cultura superrockera porque cuando empezamos a tocar, la música que escuchábamos era muy rockera».La realidad de la banda desde entonces se movía en torno a las verbenas de pueblo. «Y esa actitud en el escenario de la música latina nos gustaba muchísimo. Y al final el folclore canario parte de música muy latina. Y por eso tenemos siempre un mix desde la parte más rockera hasta la más latina: mucha salsa, merengue, sones cubanos. Y eso con la parte más rockera sale ese toque nuestro personal que creo que no hay muchos grupos que lo tenga, sonido rockero pero bailongo».

Influencias

Unas influencias que van desde el rock de Nirvana, Led Zeppelin, Metallica o Foo Fighters, hasta clásicos latinos como Buenavista Social Club hasta Juan Luis Guerra, u Oscar D’León. Sea como fuera, el grupo confía en que este 2026 que comienza sea el de la fama y el reconocimiento mucho más masivo a nivel popular en España.